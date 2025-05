女駕駛「當街脫褲」車頭大便　離譜畫面曝！驕傲喊：很乾淨不用擦

▲ 女子當街排泄在他人車上。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國賓州4月29日發生離譜事件,一名女駕駛和他人發生行車糾紛,竟當街脫褲大便在對方車上,荒唐行徑被其他用路人拍下上傳網路,引發網友熱議,但她對此毫無悔意,甚至炫耀「那是一坨乾淨的便便」。

Christina Solometo, 44, aka "Delco Pooper," was arrested for defecatıng on a car during a road rage incident. Her family claims there's more to the story and is seeking a lawyer. pic.twitter.com/d4KEQRJRq5