女駕駛「當街脫褲」車頭大便　離譜畫面曝！驕傲喊：很乾淨不用擦

▲ 女子當街排泄在他人車上。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州4月29日發生離譜事件，一名女駕駛和他人發生行車糾紛，竟當街脫褲大便在對方車上，荒唐行徑被其他用路人拍下上傳網路，引發網友熱議，但她對此毫無悔意，甚至炫耀「那是一坨乾淨的便便」。

Christina Solometo, 44, aka "Delco Pooper," was arrested for defecatıng on a car during a road rage incident. Her family claims there's more to the story and is seeking a lawyer. pic.twitter.com/d4KEQRJRq5 — TaraBull (@TaraBull808) May 2, 2025

根據《紐約郵報》，事發於賓州德拉瓦郡展望公園鎮（Prospect Park），44歲女子索洛梅托（Christina Solometo）因與另一輛車發生糾紛，竟下車走向對方車前，當街脫褲對著車頭排泄，留下一片黃色穢物，過程全被目擊者拍下並上傳至Instagram。

受害駕駛當下並未報案，但警方透過網路影片得知這起事件，索洛梅托被捕後依妨害秩序、猥褻暴露、破壞公物、騷擾及在公路亂丟垃圾等多項罪名起訴。但她在警方筆錄中自豪表示，「這是坨乾淨的便便，我連擦都不用擦。」

警方強調將嚴肅看待此案，「這種行為在我們社區無法容忍」，儘管引發許多網友熱議，當地警長馬丹納（Dave Madonna）表明，這種負面關注對社區非常不利，「沒有哪個城鎮希望鎮上發生這種事」。