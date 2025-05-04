澤倫斯基拒停火！稱無法保證赴俄代表團安全　批普丁停火是作秀

▲烏克蘭總統澤倫斯基拒絕俄方的停火提議。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁提議自8日起一連停火3日，紀念蘇聯及其盟友在二戰擊敗德國80周年，但對此，烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，普丁此舉只是在作秀，因為短短2、3天根本無法針對戰爭終結訂出下一步計畫，拒絕俄方的停火提議，且無法保證出席閱兵活動的外國賓客安全。

法新社、基輔獨立報等報導，俄羅斯先前拒絕美烏的30天停火協議之後，普丁幾乎未提該如何結束這場長達3年的俄烏戰爭，但普丁卻又宣布單方面停火。此舉引來烏克蘭的質疑，有人認為這只是避免烏克蘭擾亂俄羅斯的二戰紀念活動，因為屆時中國國家習近平等多名外國領袖都將來到莫斯科觀看紅場閱兵與普丁演說。

澤倫斯基認為，普丁宣布停火3天只是在作秀，旨在緩解俄羅斯在國際社會上被孤立的情勢，並未莫斯科的勝利日慶祝活動營造良好氛圍，「他們打算一路屠殺至7日，休息幾天之後，並在11日再度發動進攻」。

澤倫斯基也說，烏克蘭政府無法保證受邀參加閱兵活動的外國代表團安全，「對於5月9日前往俄羅斯所有國家，我們的立場非常簡單：我們無法對俄羅斯聯邦領土上發生的任何事情負責，他們（俄羅斯）提供你們安全保障；因此我們不會給予任何保證，因為我們無法預測俄羅斯這幾天會做什麼」，俄羅斯可能策畫包括縱火、爆炸等挑釁行動並嫁禍給烏克蘭。他也呼籲應該要採取立即、全面、無條件的停火，且要持續至少30天。

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃則稱，澤倫斯基關於「無法保證5月9日俄羅斯境內活動安全」的表態是直接威脅，「澤倫斯基此刻作出的聲明絕非偶然，這是國際級恐怖分子的典型威脅」。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，若烏克蘭選在5月9日攻擊莫斯科，那麼沒人能保證基輔能夠挺過5月10日。

俄羅斯衛星通訊社指出，克里姆林宮已於4月28日引述普丁的指示，要在5月8日零時至11日零時實施停火，這段期間所有軍事行動將會停止。