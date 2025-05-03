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美烏才剛簽礦產協議　范斯：戰爭不會短時間結束

▲▼美國民主黨代表華茲（Tim Walz）與共和黨代表范斯（JD Vance）10月1日舉行副總統候選人辯論。（圖／路透）

▲范斯稱，俄烏戰爭不會在短期內結束。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

華盛頓和基輔才剛簽署了一項旨在促進和平的重要礦產協議，美國副總統范斯（JD Vance）卻警告，烏克蘭戰爭短期內難以結束。他強調，美國總統川普已在和平進程上取得重大突破，但俄烏雙方仍須實際達成協議，才能終結這場已持續2年的衝突。

范斯5月1日接受福斯新聞訪問時指出，儘管烏克蘭人民對俄軍入侵感到憤怒，但「我們要繼續為了幾英里的土地而損失成千上萬的士兵嗎？我希望他們雙方都能清醒過來。」他進一步指出，雖然白宮剛與基輔簽訂了礦產協議，川普也成功在和平進程中取得突破，「但戰爭不會在短時間內結束，這取決於俄烏什麼時候能達成協議，並停止這場殘忍、野蠻的衝突。」

上周，川普暗示俄烏「非常接近達成協議」，特使魏科夫（Steve Witkoff）更在克里姆林宮與普丁進行了3小時的會談。然而，莫斯科拒絕接受美烏提議的30天停火協議，並堅持要求國際承認其奪取的烏克蘭領土為俄羅斯一部分，使和平談判再陷僵局。

川普政府一方面呼籲永久停火，另一方面也抨擊烏克蘭總統澤倫斯基拒絕承認克里米亞是俄國領土的言論。川普在Truth Social上表示，「像澤倫斯基這樣的煽動性言論，只會讓和平更難實現。他應該選擇和平，而不是將整個國家推向毀滅。」

儘管川普多次聲稱能在上任後24小時內結束戰爭，但談判進展有限。范斯則堅稱，川普是全球唯一能促成和平的領導人。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）更警告，若無明顯突破，川普政府可能重新評估與俄烏的斡旋策略。

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