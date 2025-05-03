路透：賴清德下周將發表「二戰勝利談話」　強調侵略必敗

▲賴清德將於5月8日在台北宴請外國使節與各國政要，發表二戰歐戰勝利80週年紀念演說。（圖／總統府提供）



記者張方瑀／綜合報導

面對來自中國日益加劇的軍事壓力，台灣下週將首度舉行紀念第二次世界大戰歐洲戰場勝利的官方活動，總統賴清德預計以「侵略者必敗」為核心主軸發表談話，藉此傳遞台灣堅定對抗威權侵略的立場。《路透社》引述4名不願具名消息人士指出，賴清德將於5月8日在台北宴請外國使節與各國政要，發表二戰歐戰勝利80週年紀念演說。

根據《路透社》報導，這場演說將是台灣首次正式紀念二戰歐洲戰場勝利。消息人士透露，賴清德將藉此場合號召國際盟友團結一致，共同對抗來自中國、俄羅斯、伊朗及北韓等國與日俱增的威脅。知情人士直言，「二戰的勝利是各國團結的結果，侵略行為必須被擊敗，這個訊息至關重要。所有熱愛和平的國家必須站在一起。」

據了解，賴清德在談話中也將警示國際社會，今日的民主國家正面臨80年前類似的挑戰，包含中國的軍事擴張、政治脅迫與假訊息攻勢。他將藉此呼籲全球共同防範威權擴張，守護民主價值。

《路透社》報導指出，這場紀念活動將在具有歷史象徵意義、日治時期作為台灣總督官邸的「台北賓館」舉行。另一名消息人士透露，賴清德有著強烈的歷史意識，透過這場活動意圖奪回二戰歷史詮釋權。他強調，賴總統曾公開質疑中國侵台的正當性，並反問「如果中國真為了領土完整，為什麼不討回清朝璦琿條約割讓給俄羅斯的土地？」

外媒分析，賴清德的談話時機點敏感，因為隔天俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也將主持歐戰勝利80週年閱兵式，中國國家主席習近平將親自出席，凸顯不同陣營的外交操作。對此，總統府尚未針對相關報導做出回應。