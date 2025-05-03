俄黑海港市遭襲「宣布緊急狀態」！　控烏無人機釀穀倉、公寓大火

▲ 住宅大樓遭無人機攻擊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯黑海港口城市新羅西斯克（Novorossiisk）3日遭無人機攻擊，導致穀物碼頭及多棟住宅受損起火，造成至少5人受傷。地方當局指控烏克蘭發動攻擊，市長宣布進入緊急狀態。

《路透》報導，新羅西斯克市長克拉夫琴科（Andrei Kravchenko）在Telegram公開的影片中視察3棟公寓受損情形，可見散落的建築殘骸、車輛被壓毀、窗戶和陽台嚴重破壞。一名女性傷者情況危急，另有2名兒童受傷。

Une matinée explosive à Novorossiisk

Les autorités russes ont signalé des dommages à plusieurs immeubles résidentiels de grande hauteur et à des réservoirs à céréales. pic.twitter.com/TaYuTtw0eV — Ribere Fabrice (@RibereF) May 3, 2025

新羅西斯克所在的克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar）首長孔德拉季耶夫（Veniamin Kondratyev）指出，墜落的無人機殘骸波及新羅西斯克港3座穀物儲存設施，引發火勢，所幸無人傷亡。

穀物碼頭營運方Delo集團事後聲明表示，目前火勢已經撲滅，正進行清理工作，碼頭則依內部及相關單位指示正常運作。

烏方對此未發表評論，但烏克蘭空軍指控，俄軍夜間動用183架無人機及2枚彈道飛彈，對烏境內展開大規模攻擊。