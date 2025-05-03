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美批准對烏3億美元軍售　提供F-16戰機訓練與零件

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基4日表示，烏克蘭已經取得首批美國製F-16戰鬥噴射機。（圖／路透）

▲烏克蘭在2024年中期已接收首批F-16戰機。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國務院2日宣布，已正式通知國會批准一項對烏克蘭的軍售案，內容涵蓋F-16戰機的裝備維修與訓練服務，總金額高達3億1050萬美元（約新台幣97億4348萬元）。這項軍售案旨在強化烏克蘭空軍戰力，協助其因應俄羅斯持續的軍事威脅。

根據《法新社》報導，美國國務院發出的聲明指出，「此項軍售將增進烏克蘭因應當前及未來威脅的能力，確保飛行員獲得有效訓練，並提升與美軍的相互操作性（interoperability）。」

事實上，烏克蘭在2024年中期已接收首批F-16戰機，該批武器是在前美國總統拜登（Joe Biden）同意支援基輔後交付。

在總統川普（Donald Trump）批評拜登對烏提供過多軍事及經濟援助的背景下，川普政府如今拍板這項軍售案，外界也解讀雙方關係正在逐步回暖。據了解，這筆軍售的費用將由烏克蘭自行支付。

不僅如此，美國與烏克蘭在4月30日還簽署一份協議，未來雙方將合作設立聯合基金，開發烏克蘭境內的礦產資源，顯示兩國關係進一步深化。

然而，F-16戰機交付後並非毫無代價。烏克蘭官方上月證實，一名F-16飛行員在戰鬥中不幸殉職，成為自引進該型戰機以來的第二起墜機死亡事件。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年3月宣布，基輔即將獲得新一批F-16，但尚未透露具體數量。

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