烏克蘭正妹「床底藏人」事件延燒！　APA飯店回應了：警方已介入

▲烏克蘭正妹娜塔莉入住日本APA飯店，卻驚見有男子躲在她的床底。（組圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭女子娜塔莉·霍緬科（Natalie Khomenko）聲稱，她在日本「獨旅」期間，於東京知名連鎖飯店APA房內，發現一名陌生男子躲在床底下。事件經社群平台擴散後，迅速引發國內外網友的關注，同時對日本觀光住宿的安全性提出質疑。APA飯店則出面回應，表示警方已介入調查。

據日媒Pinzuba News報導，娜塔莉於3月赴日旅遊，並在29日入住APA飯店與渡假兩國站塔。她原本預定了3天的住宿，不料第二天晚上7時30分外出回房後，突然聞到一股異味，查看床底時赫然發現居然有一名亞裔男子正躲藏其中。

娜塔莉表示，她在和男子對視時，原本以為自己「這輩子完了」，豈料對方卻突然大叫逃離，飯店人員則在聽到尖叫聲後趕來查看並報警處理。從娜塔莉貼出的現場影片可見，警方在搜查房間時，在床底發現了一條USB線與行動電源，而娜塔莉則在事後立刻轉到其他飯店居住。

▲警方在床底找到一根USB線與行動電源。（圖／翻攝IG@natalisi_taksisi）

娜塔莉指控，飯店的處理態度非常消極，她住宿3晚的費用高達600美元，APA一開始居然拒絕退款，但在娜塔莉的堅持下，後來才同意全額退款。此外，娜塔莉也要求飯店給予1600美元的精神賠償，卻遭APA以「無相關規定」為由拒絕。此外，娜塔莉曾要求查看監視器畫面，但飯店卻回覆「走廊未裝設監視器」，使事件更添疑點。

這起事件在網上曝光後，瞬間引起了廣泛關注。不少網友質疑娜塔莉可能在炒作或造假，也有人懷疑此事可能涉及內部員工，並指出飯店床底空間有限「不可能藏人」。娜塔莉則以日文再度發文澄清，強調事發經過屬實，床下有足夠空間可以放置行李箱，因此男子躲在床下不成問題。

對於事件真偽與警方調查進展，APA飯店回應表示「事實尚未釐清」，強調警方已展開調查，飯店將全力配合，但暫不回應細節。至於住宿安全與客人保護機制，飯店並未進一步說明，引發外界對大型連鎖飯店危機處理能力與責任意識的質疑。