忍受200次蛇咬！他自注蛇毒20年　血液研發出「萬用抗蛇毒血清」

▲費瑞德血液中的廣效中和抗體,在動物實驗中能對抗多達19種世界最致命的眼鏡蛇科蛇類。(圖/達志影像/示意圖)



記者張方瑀/綜合報導

美國男子費瑞德(Tim Friede)為了幫助全球蛇咬受害者,花了近20年時間親自注射蛇毒、挑戰免疫極限,如今他的血液成為科學家研發「萬用抗蛇毒血清」的關鍵。

根據BBC報導,研究團隊發現,費瑞德血液中的廣效中和抗體(broadly neutralising antibodies),在動物實驗中能對抗多達19種世界最致命的眼鏡蛇科蛇類,其中13種達到完全保護,6種也有部分效果。

「這是前所未見的保護範圍!」生技公司Centivax執行長格蘭維爾(Dr Jacob Glanville)表示,「它可能涵蓋目前市面上根本沒有對應血清的多種蛇類。」

For nearly 20 years, Tim Friede has “self-immunized” against deadly snakes. The process involved milking venom from snakes and then injecting increasingly larger doses into his body.https://t.co/wVrZ8OkirM