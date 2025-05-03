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忍受200次蛇咬！他自注蛇毒20年　血液研發出「萬用抗蛇毒血清」

▲▼眼鏡蛇,蛇,毒蛇。（圖／達志影像／示意圖）

▲費瑞德血液中的廣效中和抗體，在動物實驗中能對抗多達19種世界最致命的眼鏡蛇科蛇類。（圖／達志影像／示意圖）

記者張方瑀／綜合報導

美國男子費瑞德（Tim Friede）為了幫助全球蛇咬受害者，花了近20年時間親自注射蛇毒、挑戰免疫極限，如今他的血液成為科學家研發「萬用抗蛇毒血清」的關鍵。

根據BBC報導，研究團隊發現，費瑞德血液中的廣效中和抗體（broadly neutralising antibodies），在動物實驗中能對抗多達19種世界最致命的眼鏡蛇科蛇類，其中13種達到完全保護，6種也有部分效果。

「這是前所未見的保護範圍！」生技公司Centivax執行長格蘭維爾（Dr Jacob Glanville）表示，「它可能涵蓋目前市面上根本沒有對應血清的多種蛇類。」

目前抗蛇毒血清必須針對特定蛇種製作，但費瑞德的抗體能針對神經毒素共有部位發揮作用，有望突破地區與蛇種限制。研究團隊未來也希望進一步加入其他成分，實現對所有眼鏡蛇科蛇毒的完全防護。

報導指出，費瑞德至今已忍受超過200次蛇咬、超過700次自製蛇毒注射，接觸的蛇種包括黑曼巴蛇（mamba）、眼鏡蛇（cobra）、太攀蛇（taipan）、環蛇（krait）等多種世界上最致命的蛇。

費瑞德表示，他原本只想透過自我免疫避免在處理蛇時受傷，甚至把挑戰過程上傳YouTube，但一開始就差點喪命——他曾在短時間內被兩條眼鏡蛇咬中，導致昏迷，「我當時不想死，也不想失去手指，更不想因為住院而耽誤工作。」

費瑞德接受BBC訪問時坦言，後來的動力已不再是為了自己，而是希望能為世界開發出更好的治療方法，「這變成一種生活方式，我不斷挑戰極限，只為了那些距離我8000英里、因蛇咬而死亡的人。」

專家強調，這項突破仍需更多測試，距離應用在人類身上還有一段路。不過利物浦熱帶醫學學院蛇咬研究中心主任凱斯威爾（Prof Nick Casewell）肯定這項發現，「這證明這個方向是可行的，為全球蛇咬治療帶來令人振奮的希望。」

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