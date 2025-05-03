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川普擬大砍1630億聯邦預算！　教育、住房與醫療首當其衝

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普政府日前公布最新年度預算案，提出刪減高達1630億美元的聯邦支出。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府日前公布最新年度預算案，提出刪減高達1630億美元的聯邦支出，計劃大幅縮減教育、住房與醫療研究經費，卻同時加碼投資國防與邊境安全，引發國會兩黨熱議。

白宮表示，此預算案將國土安全經費提高近65%，以強化防堵非法移民的措施。不過，非國防類可自由支配的支出則削減23%，降到自2017年以來最低水準，反映川普意圖縮減聯邦政府規模的施政方向。

根據白宮預算管理局（OMB）說法，這份預算將從國稅局（IRS）刪減24.9億美元、國家衛生研究院（NIH）與疾病管制與預防中心（CDC）也面臨超過40%的經費縮減。甚至連美國太空總署（NASA）登月計畫、聯邦調查局（FBI）、菸酒槍炮爆裂物局（ATF）等執法機關也列入刪減名單。

川普此次預算不僅兌現選前承諾「強化邊境、削減官僚」，更計劃將國務院（State Department）經費砍掉500億美元，並將美國國際開發署（USAID）納入整併。教育部也難逃波及，預算被削減約15%，住房及城市發展部（HUD）更被腰斬一半。

「川普假裝是平民英雄的日子結束了！」參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）痛批，川普的政策是對辛勤工作的美國人民發動全面攻擊。

儘管白宮強調國防支出增加13%，但參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）指出，實質上仍維持前總統拜登（Joe Biden）訂下的水準，考慮通膨因素後，實際效果反而是「變相減少」。

針對預算案，共和黨籍參議員、參院撥款委員會主席柯林斯（Susan Collins）表達疑慮，批評川普遲交預算、細節不足，且不滿削減低收入家庭冬季取暖補助、國防經費不足，「國會才是真正握有預算大權的一方。」

白宮另規劃額外撥款5億美元用於強化邊境安全、推動大規模驅逐非法移民，並增聘海關與邊境保護局（CBP）人員，編列7.66億美元購置邊境安全科技，維持2.2萬名邊境巡邏隊員人力。

儘管國會往往對總統的預算案進行修改，但川普在共和黨內具高度影響力，預料仍有機會爭取到大部分政策支持。共和黨期望能在7月4日前通過減稅法案，目前正積極協調內部分歧，以因應川普祭出關稅所帶來的經濟壓力。

一名白宮官員透露，政府正籌備另一份「撙節方案」，以法定程序確認政府效率部門已執行的削減措施，回應部分共和黨參議員對合法程序的要求。

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