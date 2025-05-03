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川普79歲生日「軍事大閱兵」登場！　美陸軍證實6月14日舉行

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國陸軍證實將於6月14日，也就是川普79歲生日當天舉辦閱兵典禮。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）心心念念的軍事閱兵，終於要登場！美國陸軍證實，將於6月14日，也就是川普79歲生日當天舉辦一場盛大的閱兵典禮，作為慶祝陸軍創立250週年的重頭戲之一。

根據《美聯社》披露的計畫，這場閱兵規模驚人，預計出動約6600名士兵、150輛軍車和50架直升機，隊伍將從維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）一路行進到華盛頓國家廣場（National Mall）。

事實上，陸軍原本的慶祝活動並沒有包括大閱兵，但官員坦言，川普早就有這個想法，兩個月前與五角大廈（Pentagon）展開討論後，才正式將閱兵納入計畫。

▲▼美國總統川普2017年出訪法國參加巴士底日（Bastille Day）閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普2017年出訪法國參加巴士底日（Bastille Day）閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

陸軍發言人華倫（Steve Warren）表示，這場慶典不僅會有閱兵，還安排「壯觀的煙火秀、全天候的國家廣場活動」。白宮官員也向《福斯新聞數位版》證實，閱兵將是美國建國250週年一系列慶祝活動的開場之一。

根據《福斯新聞》報導，閱兵典禮將匯聚美國自獨立戰爭、南北戰爭、美西戰爭、兩次世界大戰、韓戰、越戰、波灣戰爭、到近年的全球反恐戰爭（伊拉克、阿富汗、敘利亞）等各大戰役的重現畫面，包括復古軍服、經典軍備及歷史場景，現役軍人及美國各軍事學院學生也將加入遊行行列。

白宮國內政策委員會主任哈利（Vince Haley）受訪時表示，川普規劃的這場紀念活動是為了向過去250年來所有無私奉獻的美國軍人致敬，「正是他們冒著生命危險，才換來我們今天的自由。」他也強調，250年前第一批美國愛國者為爭取獨立而犧牲，「我們欠他們，以及此後每一位為國捐軀的軍人一份感激。」

這場閱兵典禮是川普今年1月簽署行政命令、成立「Task Force 250」專責小組後的重要成果之一，該小組負責協調美國建國250週年的慶祝計畫。美國將於2026年7月4日迎來建國250週年。

▲▼美國總統川普2017年出訪法國參加巴士底日（Bastille Day）閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普2017年出訪法國參加巴士底日（Bastille Day）閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

根據規劃文件，閱兵將集結來自全美11個兵團及師的士兵，陣容包含史崔克（Stryker）營、戰車營、步兵營與自走砲、榴彈砲、步兵戰鬥車等重裝備。

考量重型履帶式車輛對道路的損害，官員指出，這些裝甲車輛將停放在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）附近，再從那裡加入隊伍，而不會直接跨越進入市區的橋樑。

不過，這場閱兵的龐大花費引發爭議。川普政府近期透過「政府效率部門」（Department of Government Efficiency）大幅刪減聯邦政府預算與人力，數以千計的公務員遭裁撤，甚至連國防部文職人員也難倖免，如今卻要花上數千萬美元舉辦閱兵，引來部分人士質疑。

事實上，川普早在2017年前一任期出訪法國時，就被巴士底日（Bastille Day）閱兵震撼，當時曾直言想在賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）辦一場更盛大的閱兵。然而因為高達9200萬美元的龐大費用，以及市府對戰車毀損道路的疑慮，計畫最終喊卡。

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