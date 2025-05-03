　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美佛蒙特州參議會：聯大2758決議「不是美對台政策」

▲▼台灣,美國。（圖／路透）

▲佛蒙特州參議會通過友台決議，重申《台灣關係法》才是美國處理對台事務的核心法源。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國佛蒙特州議會再次以實際行動力挺台灣！佛蒙特州參議會於當地時間1日無異議通過友台決議，明確強調美國對台政策的基礎來自1979年《台灣關係法》，而非1971年聯合國大會第2758號決議，再度凸顯對台堅定支持。

這項決議案重申，《台灣關係法》才是美國處理對台事務的核心法源，與聯大第2758號決議無關。決議中指出，台灣人民應持續享有參與國際金融機構及其他國際組織的權利，並強調支持台灣「有意義參與」世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織及機制。

決議文還提到，台灣是佛蒙特州2024年第2大出口市場，雙方經貿往來密切。佛蒙特州議會也呼籲，美國應與台灣洽簽避免雙重課稅協定，藉此深化雙邊經貿合作、促進交流。

對此，駐美波士頓辦事處處長廖朝宏特別感謝佛蒙特州參議長兼副州長羅傑斯（John Rodgers）、代理參議長巴魯斯（Philip Baruth）、多數黨領袖辛斯戴爾（Kesha Ram Hinsdale）、決議案共同提案人克拉克森（Alison Clarkson）、威克斯（David Weeks）、懷特（Rebecca White）等議員的鼎力支持。

事實上，佛蒙特州眾議會早在3月27日就已無異議通過同一決議，這次參議會的通過，再次展現佛蒙特州對台灣堅若磐石的友誼與支持。

聯合國大會1971年通過的2758號決議，確認中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京則擴大解釋為「台灣是中國的一部分」，以壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
只有黃仁勳大膽示警！　沈富雄：川普有一點拿他沒辦法
比大谷翔平先拿到！山本由伸獲單月投手MVP　日投史上第5人
路透：賴清德下周將發表「二戰勝利談話」　強調侵略必敗
白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈
54歲AV傳說回歸「F級身材如30歲」　達人揭最神奇之處
偽娘搭摩天輪拍私密片！本人道歉了：並非我主導謀劃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普79歲生日「軍事大閱兵」登場！　美陸軍證實6月14日舉行

路透：賴清德下周將發表「二戰勝利談話」　強調侵略必敗

美佛蒙特州參議會：聯大2758決議「不是美對台政策」

盧比歐「接掌國安顧問」身兼國務卿！　一人扛4職創紀錄

美批准對烏3億美元軍售　提供F-16戰機訓練與零件

美股勁揚週線收高　台積電ADR漲3.80％

南美洲南端外海7.5強震　智利解除海嘯警報

維安官司敗訴　哈利王子盼與家人和解

黃石公園附近嚴重車禍！皮卡、旅遊小巴相撞起火7人慘死　國籍待查

防疫備戰再升級！印度推國家數位健康任務、健保印度政策　打造韌性醫療體系

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

【泰格與雪兒】被直男打敗

【迷因垃圾車】 西門町垃圾車太潮了！竟然播迷因貓OIIA OIIA當主題曲

川普79歲生日「軍事大閱兵」登場！　美陸軍證實6月14日舉行

路透：賴清德下周將發表「二戰勝利談話」　強調侵略必敗

美佛蒙特州參議會：聯大2758決議「不是美對台政策」

盧比歐「接掌國安顧問」身兼國務卿！　一人扛4職創紀錄

美批准對烏3億美元軍售　提供F-16戰機訓練與零件

美股勁揚週線收高　台積電ADR漲3.80％

南美洲南端外海7.5強震　智利解除海嘯警報

維安官司敗訴　哈利王子盼與家人和解

黃石公園附近嚴重車禍！皮卡、旅遊小巴相撞起火7人慘死　國籍待查

防疫備戰再升級！印度推國家數位健康任務、健保印度政策　打造韌性醫療體系

職業軍人想賺1.3萬元外快幫領包裹　下場要關5年10個月

川普79歲生日「軍事大閱兵」登場！　美陸軍證實6月14日舉行

二階送件再+1　罷免藍委游顥團隊送2.3萬份連署書

2025「刷卡繳稅優惠」一次看　最高現金回饋2000元

2025報稅「不同收入」怎麼刷最賺？　一表幫你選

日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP　道奇教頭：變更強了

服務處收「燒過的千元冥紙」死亡威脅　吳沛憶報警：不容違法行為

路透：賴清德下周將發表「二戰勝利談話」　強調侵略必敗

許常德揭「呂秋遠把妹話術」真正用途：不是用來追妳的

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？教你挑選適合自己的AI 工具！

陸服務生端火鍋「2孩突衝出」　急煞保護孩子...自己卻被熱湯燙傷

國際熱門新聞

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

即／廣末涼子罹患「2種病」　宣布全面停工！

日本驚見「美人魚」儒艮　推測跟台灣是同一隻

德瑞克海峽7.5強震！智利：恐有大規模海嘯

快訊／川普宣布取消哈佛免稅：他們活該

TikTok認歐洲用戶個資傳中國　遭罰184億

黃石公園附近嚴重車禍7死　國籍待查

美股勁揚週線收高　台積電ADR漲3.80％

維安官司敗訴　哈利王子盼與家人和解

南美洲南端外海7.5強震　智利解除海嘯警報

菲大學生參加拳擊賽　鼻部遭重擊亡

她搭紅眼班機遭猥褻　崩潰喊停沒人理

路透：賴清德下周將發表「二戰勝利談話」　

更多熱門

相關新聞

盧比歐身兼「國安顧問+國務卿」扛4職創紀錄

盧比歐身兼「國安顧問+國務卿」扛4職創紀錄

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）一肩挑起兩大國安重任，隨著總統川普（Donald Trump）積極推動重塑美國外交政策，盧比歐不僅繼續擔任國務卿，還被臨時任命為代理國家安全顧問，這項人事布局顛覆他過去曾支持的政策方針，也改寫了白宮內部的權力結構。

美批准對烏3億美元軍售　強化F-16戰力抗俄

美批准對烏3億美元軍售　強化F-16戰力抗俄

美拋出關稅協議框架　日本堅決反對

美拋出關稅協議框架　日本堅決反對

川普恐「放生台灣」！英媒警告：有3大變數

川普恐「放生台灣」！英媒警告：有3大變數

2小時談完！日美關稅「第二輪談判」結束

2小時談完！日美關稅「第二輪談判」結束

關鍵字：

美台關係台美關係美中台北美要聞台灣關係法聯大2758決議

讀者迴響

熱門新聞

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

薛楷莉回台面對司法「已對個人聲譽造成嚴重影響」

國道1號深夜8車連環追撞！5人傷

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

新台幣匯價飆高！財經達人聯想到股房大跌時代

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系

即／廣末涼子罹患「2種病」　宣布全面停工！

首度認罪！保母劉若琳3字惹怒審判長

為何眼科醫師不做近視雷射？

偽娘搭摩天輪拍私密片！本人道歉了

黃子佼「鈔能力」全和解　高院1裁定估難逃牢獄之災

正妹背債10萬按摩店上班慘被老闆、雞頭試車

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面