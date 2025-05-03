美佛蒙特州參議會：聯大2758決議「不是美對台政策」

▲佛蒙特州參議會通過友台決議，重申《台灣關係法》才是美國處理對台事務的核心法源。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛蒙特州議會再次以實際行動力挺台灣！佛蒙特州參議會於當地時間1日無異議通過友台決議，明確強調美國對台政策的基礎來自1979年《台灣關係法》，而非1971年聯合國大會第2758號決議，再度凸顯對台堅定支持。

這項決議案重申，《台灣關係法》才是美國處理對台事務的核心法源，與聯大第2758號決議無關。決議中指出，台灣人民應持續享有參與國際金融機構及其他國際組織的權利，並強調支持台灣「有意義參與」世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織及機制。

決議文還提到，台灣是佛蒙特州2024年第2大出口市場，雙方經貿往來密切。佛蒙特州議會也呼籲，美國應與台灣洽簽避免雙重課稅協定，藉此深化雙邊經貿合作、促進交流。

對此，駐美波士頓辦事處處長廖朝宏特別感謝佛蒙特州參議長兼副州長羅傑斯（John Rodgers）、代理參議長巴魯斯（Philip Baruth）、多數黨領袖辛斯戴爾（Kesha Ram Hinsdale）、決議案共同提案人克拉克森（Alison Clarkson）、威克斯（David Weeks）、懷特（Rebecca White）等議員的鼎力支持。

事實上，佛蒙特州眾議會早在3月27日就已無異議通過同一決議，這次參議會的通過，再次展現佛蒙特州對台灣堅若磐石的友誼與支持。

聯合國大會1971年通過的2758號決議，確認中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京則擴大解釋為「台灣是中國的一部分」，以壓縮台灣參與聯合國體系的空間。