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盧比歐「接掌國安顧問」身兼國務卿！　一人扛4職創紀錄

▲▼ 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲國務卿盧比歐身兼國安顧問、美國國際開發署（USAID）代理署長與美國國家檔案館（NARA）代理館長。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）一肩挑起兩大國安重任，隨著總統川普（Donald Trump）積極推動重塑美國外交政策，盧比歐不僅繼續擔任國務卿，還被臨時任命為代理國家安全顧問，這項人事布局顛覆他過去曾支持的政策方針，也改寫了白宮內部的權力結構。

川普日前宣布，將提名現任國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）出任駐聯合國大使，並由盧比歐暫代國安顧問一職。據悉，瓦爾茲因先前不慎將一名記者加入 Signal 群組，導致機密軍事計畫外洩，去職早有傳聞。

盧比歐如今成為繼季辛吉（Henry Kissinger）之後，美國史上第二位同時身兼國務卿與國安顧問的高層官員。季辛吉在1970年代曾於尼克森（Richard Nixon）與福特（Gerald Ford）政府中同時擔任兩職，時間長達兩年。

川普、盧比歐從對手變戰友

盧比歐過去曾是川普在2016年總統初選的對手，還被川普嘲諷為「小馬可」（Little Marco）。不過，隨著接任國務卿後，他逐漸與「美國優先」（America First）的外交政策接軌，淡化了過去推崇對外援助與民主推廣的立場，轉而強調每項政策都應讓美國「更安全、更強大、更繁榮」。

川普與盧比歐如今關係親密，與2016年初選時劍拔弩張的場面形成強烈對比。當年盧比歐曾警告川普恐對國家安全構成威脅。如今，八年過去，他已成為川普的忠實支持者，憑藉其佛州背景，成功打入川普核心圈。

▲▼盧比歐（Marco Rubio）過去曾是川普（Donald Trump）在2016年總統初選的對手。（圖／路透）

▲盧比歐曾是川普在2016年總統初選的對手。（圖／路透）

自從以99票全數通過的參議院投票獲任後，盧比歐對國務院展開大刀闊斧的改革。他主導關閉美國國際開發署（U.S. Agency for International Development）、計畫裁員15%、以及關閉或整併超過100個海外單位。同時也緊縮簽證政策，撤銷數百、甚至上千名外國學生的簽證。

此外，他還推動與第三國達成協議，將涉嫌犯罪的移民遣送至其他國家，最具爭議的是與薩爾瓦多（El Salvador）達成的協議，目前已在聯邦法院面臨挑戰。

「馬可．盧比歐，真是太厲害了！」川普在宣布消息前受訪時表示，「我有問題時，只要打給馬可，他就幫我搞定。」

盧比歐「身兼4職」　多重職務引發國務院議論

雖然盧比歐剛被提名國務卿時，外界普遍懷疑他能否長久留任，甚至有評論預測他會像前任國務卿提勒森（Rex Tillerson）一樣，只撐了18個月就被川普用推特開除。但盧比歐展現出韌性，如今不僅管理國務院，也掌控國安會（National Security Council），負責協調外交、軍事與情報政策。

目前，盧比歐除擔任國務卿與代理國安顧問外，還兼任已大幅縮編的國際開發署代理署長、國家檔案館（National Archives）代理館長。

▲▼美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普與盧比歐如今關係親密，與2016年初選時劍拔弩張的場面形成強烈對比。（圖／路透）

拜登政府時期的國安會官員、現任布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員萊特（Thomas Wright）指出，「國安顧問本來就是一份全職工作，很難想像還能兼職。」

他回憶，國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和副手每天工作14到15小時，一週6到7天，「因為他們覺得這樣才能把工作做到位。」

國務卿、國安會雙重身分　白宮辦公成新常態

外界將盧比歐的多重職位與川普長年好友魏科夫（Steve Witkoff）相比。魏科夫現任中東特使，負責美國在伊朗核協議、以哈戰爭與烏俄戰爭中的談判。

某種程度上，盧比歐與魏科夫都延續了川普首任期庫許納（Jared Kushner）「多重角色」的模式。

國務院內部對盧比歐新職務也有議論。發言人布魯斯（Tammy Bruce）在簡報會上坦言，是從記者問話中才知道消息，當時川普的貼文才發布幾分鐘。

據透露，近來盧比歐多數時間都在白宮處理事務，而不是在國務院。官員透露，盧比歐未來仍計畫出訪執行外交任務，國安會部分管理則可能交由幕僚代為處理。

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