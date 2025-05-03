少女失蹤4個月！遭暴力跟騷「遺體化白骨」藏地底　驗出燃燒痕跡

▲日本神奈川縣川崎市20歲少女岡崎彩咲陽失蹤多個月，疑似化為白骨。（圖／翻攝自Instagram，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本神奈川縣川崎市某住宅內，被警方搜到一具藏在地板收納櫃的遺體，且早已腐化成白骨，推測死亡時間至少超過1個月以上，疑似為失蹤4個月的20歲年輕女性，此事震驚日本社會。經解剖發現，該具遺體有遭到燃燒的痕跡，死因不詳，證實是年輕的女性。少女父親非常憤怒，因為警方辦案態度非常消極。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，該名失蹤者的身分為20歲少女岡崎彩咲陽（あさひ），從去年12月20日以後就失去聯繫，不僅電話無法接通，就連平常會頻繁發文的她，也從社群平台銷聲匿跡。家屬透露，少女失蹤前經常遭到前男友跟蹤騷擾，於是前往警方提告，臨港警察署受理後，於4月30日前往某民宅內進行搜索。

位於神奈川縣川崎市川崎區的住宅，其屋主疑似就是少女岡崎彩咲陽生前曾交往的前男友白井秀征（ひでゆき），警方以違反《跟騷法》的罪嫌進行搜查，並在設置在地板下的收納櫃中，發現可疑的手提行李袋，打開來後發現，裡面竟然藏著一具腐化嚴重、淪為白骨的遺體。

警方昨（2）日公布司法解剖的結果，指出從該具遺體的身體特徵來看，確實是年輕的女性，且推測死亡時間已經超過1個月以上，由於屍體腐化嚴重，目前無法詳細釐清死因，不過遺體上有出現遭到燃燒的痕跡，但是無法得知是死前遭燃燒、還是死後才遭燃燒。

由於警方辦案態度消極，導致無法相信警方的家屬決定透過Instagram開設帳戶，呼籲網友提供線索。該專頁指出，經常跟蹤騷擾少女的人，是一名28歲的待業男性白井秀征，自從分手後就不斷跟蹤騷擾，在少女的住家、工作地點不分時日徘徊。目前男子下落不明，警方推測可能早在今年4月初就逃往國外。

少女的父親岡崎鐵也向媒體透露，女兒是在一間酒吧打工，而男子白井秀征則是酒吧的常客，兩人相識後於去年春季開始交往，豈料白井在交往後便暴力相向，導致女兒臉部腫傷，「女兒去警局報案，結果遭到那名男子持刀威脅、要求撤告。」

自從少女岡崎彩咲陽提出分手後，男子經常前往少女的住家、工作地點徘徊。調閱通聯紀錄後，更發現少女曾向警局撥打電話「高達9次」，少女在電話中向警方表示，「那個男的就在附近」、「我被尾隨了」，期間更向同事和母親傳簡訊求救，「我可能會被殺」，而去年12月20日撥打完最後一通電話後，就失蹤了。

報導指出，少女直到失蹤前都是和祖母岡崎須江子同住，兩人住在一棟3層樓的透天厝，失蹤當天少女在2樓的房間睡覺。岡崎須江子表示，「（去年）12月20日上午7時，是我最後一次看到孫女，之後她就失蹤了。過了2天後，我發現其他房間的窗戶竟然被人打破。」

岡崎須江子認為，警方的辦案態度非常消極，「警察來到家裡也不拍照，只表示『沒有可疑之處』。我們幾次要求調監視器，警方也無動於衷！」

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