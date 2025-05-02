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快訊／廣末涼子罹患「2種病」　宣布全面停工！

▲▼ 廣末涼子大港開唱 。（圖／出日音樂提供）

▲廣末涼子宣布全面停工，在家中療養。（圖／出日音樂提供）

記者曾羿翔／綜合報導

日本女星廣末涼子因4月初發生車禍後在醫院施暴事件受到社會高度關注，今（2日）透過官方網站公開自身健康狀況，表示經診斷罹患「雙相情感障礙」（躁鬱症）與「甲狀腺機能亢進症」，目前正遵照醫師指示進行治療，並將在家中持續療養，全面暫停演藝活動以專注恢復身心。

廣末涼子事務所今日發布聲明，對事件造成的社會不安與支持者的困擾深表歉意。聲明指出，過去曾將廣末的不適簡化為「身體狀況不佳」，如今深刻反省這樣的處理方式。她本人與團隊對於忽略身心異狀感到懊悔，強調此次決定全面停工，不僅是為了療養，也是為了不再重蹈覆轍。

▲▼廣末涼子獲釋。（圖／翻攝YouTube／日テレNEWS）

▲廣末涼子獲釋畫面。（圖／翻攝YouTube／日テレNEWS）

事務所也表示，並不打算以病情作為逃避責任的理由，未來將誠實面對外界質疑並配合相關調查。

回顧事件始末，44歲的廣末涼子於4月7日從奈良拍片返回東京途中，駕駛私家車在靜岡縣的新東名高速公路上追撞大型拖車。送醫治療時，她卻在醫院內對一名女性護理師施以腳踢與抓傷，被警方以現行犯身份依傷害罪逮捕。隨後警方亦對她的東京都住處展開搜索，並以涉嫌危險駕駛致人受傷的罪名聲請羈押。

經過數日拘留後，她於4月16日獲釋，立即轉入東京都內醫療機構接受進一步檢查與治療，至今仍在醫師指導下持續恢復中。

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