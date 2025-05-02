遭前男友跟蹤家暴！20歲少女「失蹤4個月」　警方尋獲時已化白骨

▲日本神奈川縣川崎市20歲少女岡崎彩咲陽失蹤多個月，疑似化為白骨。（圖／翻攝自Instagram，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本神奈川縣川崎市某處住宅內，被警方在地底發現藏有一具被裝進包包的遺體，該具遺體已經腐化一段時間，甚至可以見到白骨，至於屋主則是下落不明，據傳早已於4月逃往海外。該具遺體的身分疑似是20歲的少女，生前曾和屋主交往，因遭遇嚴重暴力而分手，然而卻長期遭到該名男性跟蹤騷擾。

根據《日本放送協會》，神奈川縣臨港警察署昨（1）日在川崎市川崎區某處住宅內，搜尋到一具已嚴重腐化的屍體，研判死者可能是去年12月起失蹤的20歲少女岡崎彩咲陽（岡崎アサヒ），目前警方正在確認死者身分，預計進行解剖釐清死因，不過其實家屬對於警方辦案時怠慢的態度感到相當不滿，因為其實少女失蹤前就積極發出求救訊號。

報導指出，岡崎彩咲陽從去年12月20日以後就完全失去聯繫，疑似是在住家睡覺時窗戶遭到前男友打破入侵，整個人遭到強擄而去。警方昨（1）日依照違反《跟蹤騷擾法》的罪嫌前往男子的住家進行搜索，豈料卻在住家底下發現藏在包包中嚴重腐化的屍體，疑似是該名男子為了延緩東窗事發的時間，才將遺體埋入地下。

警方表示，目前該名男子並未待在住家中。相關情報指出，疑似是4月初就趁機逃往國外。

少女的父親岡崎鐵也昨（1）日晚間受訪時感嘆，「女兒曾遭到分手的前男友嚴重跟蹤騷擾，男子總是在住家和工作的地方徘徊。直到失蹤前，女兒甚至在工作時向她母親和同事發送訊息訴苦，『我很有可能會被殺害』，且也曾打電話報警。」

日媒《朝日新聞》採訪求證，發現岡崎彩咲陽曾於2024年6月向神奈川縣警方報案，稱遭到認識的男性騷擾；2024年9月，岡崎前往警局提出告訴，稱遭到該名男性施暴，之後撤回告訴；2024年12月，岡崎曾撥打數通電話給臨港警察署；2024年12月20日，岡崎失蹤；2024年12月23日，岡崎的家屬向警方申報失蹤。

岡崎彩咲陽的家屬認為警方辦案態度相當消極，因此在社群平台Instagram成立協尋帳戶，呼籲知情的網友提供線索。家屬透露，該名犯案男性名為白井秀征，現年28歲、誕生於平成9年（西元1997年），住在川崎嶇大師站附近，是一名待業人士。

家屬還原少女失蹤當天（去年12月20日）的情況，表示住家是一棟3層樓的透天厝，女兒則是睡在2樓，然而當天1樓的窗戶卻遭人打破，此後女兒便失去蹤影，懷疑遭到男子白井秀征擄去。家屬透露，女兒在和該名男性交往時經常遭到施暴，甚至還被持刀威脅。