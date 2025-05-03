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日本驚見「美人魚」儒艮　推測跟台灣是同一隻！牠優雅向北游

▲▼誤闖宜蘭定置漁網後被野放的印度太平洋儒艮。（圖／漁民提供，下同）

▲日本專家比對儒艮身上的傷痕，與今年3月在台灣宜蘭外海誤入漁網被野放的個體幾乎一致，推測為同一隻。（圖／漁民提供，下同）

記者曾羿翔／綜合報導

日本沖繩縣久米島近海日前出現珍稀美人魚「儒艮」身影，引發當地保育與科學界高度關注。潛水教練紙治美於4月29日上午潛水時，在水深約5公尺處驚喜目擊一隻身長約2公尺的儒艮，形容其「泳姿優雅，身形圓潤」，同行潛客也拍下了影片與照片，留下難得紀錄。專家認為，該儒艮很可能是沿著黑潮洋流自台灣北上游至沖繩。

綜合日媒報導，沖繩縣環境科學中心專家小澤宏之比對影像指出，從儒艮頭部及尾鰭的外型判斷，確認其為印度太平洋儒艮，並且並無背鰭特徵。此外，他特別提到，儒艮身上的傷痕與今年3月在台灣宜蘭外海誤入定置漁網、隨後被野放的個體幾乎一致，推測可能為同一隻。

▲▼誤闖宜蘭定置漁網後被野放的印度太平洋儒艮。（圖／漁民提供，下同）

▲一名宜蘭陳姓漁民3月底收網時，於箱網內發現一隻重約500公斤的儒艮。

回顧3月25日，一名宜蘭陳姓漁民在東澳粉鳥林海域收網時，於箱網內發現一隻體長約3公尺、重約500公斤的儒艮。由於不熟悉物種，為避免其死亡，緊急將其放生，並保留了相關影像。該影像後來由中央研究院生物多樣性研究中心確認，該儒艮為極其罕見的印度太平洋儒艮，對日本具高度生態與保育價值。

▼漁民緊急將該隻儒艮放生，並保留了相關影像。

▲▼誤闖宜蘭定置漁網後被野放的印度太平洋儒艮。（圖／漁民提供，下同）

鄭明修指出，1937年曾有北台灣漁民捕獲儒艮並送往日本典藏，自此未再有台灣周邊的目擊或捕撈紀錄，這次發現堪稱數十年來難得一見。

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