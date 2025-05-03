台灣蟬聯亞洲新聞自由冠軍！中國墊底淪「最大監獄」　日韓排名曝

▲無國界記者組織最新世界新聞自由指數出爐，台灣今年上升3名，全球排名24，蟬聯亞洲第一。（圖／翻攝自RSF）

記者羅翊宬／綜合報導

無國界記者組織（RSF）發布2025年《世界新聞自由指數》，台灣在全球180個國家中排名第24，較去年上升3名，蟬聯亞洲第一。報告指出，台灣雖維持民主自由體制，但媒體環境高度兩極化，且容易受到來自中國假消息的影響。中國則名列倒數第3，被點名為「全球最大記者監獄」。

報告指出，台灣大致遵守新聞自由原則，然而媒體從業者仍受煽情主義、商業利益導向和政治對立影響。在政治面向上，媒體長期處於兩極化環境，廣告透明度不足，加上聳動報導現象普遍，皆對記者工作構成阻礙，也可能妨礙公民獲取客觀資訊。

在法律層面，記者常面臨來自董事會的壓力，難以拒絕不道德的報導要求，且缺乏足夠法律保障。安全指標則相對正面，但報告也指出部分記者遭遇攻擊，甚至有政治人物公然羞辱媒體，顯示新聞自由仍有改善空間。

路透新聞學研究所2024年調查，台灣民眾對媒體信任度僅33%，在亞太地區倒數第二，顯示媒體在公信力方面仍有結構性問題，亦使台灣更易成為假訊息攻擊目標。RSF直指中國政府為主要來源之一。

中國在此次評比中排名178，僅優於北韓與厄利垂亞，被評為「非常嚴峻」。報告批評中國媒體完全受共產黨控制，中國環球電視網（CGTN）等官媒更將政治宣傳輸出全球。報告稱，自習近平掌權以來，獲取資訊幾乎淪為犯罪行為，而傳遞資訊則面臨更嚴重法律風險。

在記者安全方面，中國普遍運用監視、騷擾、脅迫等手段打壓獨立媒體，並封鎖所謂「敏感議題」。目前中國境內仍有超過100名記者被拘禁，是全球囚禁媒體人數最多的國家。

而香港的新聞自由狀況持續惡化。原為中國媒體相對自由的地區，港府近年持續以《國家安全法》與2024年頒布的《維護國家安全條例》進行打壓，新增「間諜罪」、「竊取國家機密罪」與「外部干涉罪」等指控，使媒體面臨更大法律風險。

至於日本則是在全球排行第66名。儘管身為議會民主國家的日本，普遍尊重媒體自由和多元化等原則，但卻因傳統利益、商業利益、政治壓力與性別不平等而阻礙記者履行監督者的職責。分析指出，日本的政府、企業經常對主流媒體管理階層施壓，導致其對貪腐、性騷、健康問題與汙染等敏感議題進行自我審查。

另外，南韓則在評比中位列第61名，儘管是尊重媒體自由和多元化的自由民主國家，但卻同樣因傳統和商業利益阻礙記者呂行監督職責，民粹主義政治傾向更引發對記者的仇恨。南韓新聞媒體面臨政界人士、官員和商業集團的壓力，而記者在工作上有時會成為網路騷擾的受害者，沒有任何保護機制。

根據RSF公布的全球排名，前十名國家皆來自歐洲，依序為：挪威、愛沙尼亞、荷蘭、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、葡萄牙、瑞士與捷克。RSF總部所在國法國排名第25，緊追在台灣之後。