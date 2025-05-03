只有黃仁勳大膽示警！　沈富雄：川普有一點拿他沒辦法

記者黃翊婷／綜合報導

Nvidia公司執行長黃仁勳日前表明，希望美國總統川普重新審視AI技術的出口政策，甚至直言「中國並不落後」。前立委沈富雄認為，川普至今只讚美過4個人，其中3個是他的敵人，只有1個不是，而且川普拿他沒有辦法，這個人就是黃仁勳，也只有黃仁勳有這個膽子敢開口示警川普。

▲沈富雄認為，川普對黃仁勳是又愛又恨又拿他沒辦法。（資料照／記者湯興漢攝）

據《彭博社》報導，黃仁勳希望川普政府重新審視AI技術的出口政策，「我不確定新的政策會是什麼，但無論它最終如何制定，都必須認識到自上一次政策發布以來，世界已經發生了根本性的變化」，中國在科技領域迅速成長，尤其是華為（Huawei）已開始設計自己的AI晶片，成為強勁競爭者，「中國並不落後」、「中國領先我們了嗎？他們就跟在我們後面，非常非常接近了」。

前立委沈富雄2日在政論節目「少康戰情室」中提到，川普至今只讚美過4個人，其中3個是他的敵人，只有1個不是，「而他（川普）拿他是有一點沒辦法，他已經請他一次到海湖山莊吃飯，最近又兩次請他到白宮演講，他就是黃仁勳。」

沈富雄指出，為何近期輝達股票會稍微漲一下，因為黃仁勳透過這個機會跟川普講，「你叫我這個不能賣、那個不能賣，我是照你的規格不賣的，我製造好以後，你又說不能賣，你曉得這是沒有用的，你這只是幫了華為，你害了我。」

沈富雄直言，台灣沒有一個官員敢在川普面前講這種話，只有黃仁勳有這個膽子，「他說你害了我，最後我們跟不上都是你，他真的敢這樣講」，之後有人問川普，覺得黃仁勳怎麼樣，川普回答「He is a smart cookie」，所以他覺得川普對黃仁勳應該是又愛又恨又拿他沒辦法。