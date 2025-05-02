雲林監理站60週年喜迎OK商店　洽公辦事更便利

▲走過一甲子的歲月，雲林監理站於昨日舉辦成立60週年慶祝活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

走過一甲子的歲月，雲林監理站於昨（1）日舉辦成立60週年慶祝活動。自1965年設立以來，雲林監理站陪伴在地民眾從農業社會邁向智慧交通新紀元，六十年來不僅見證地方交通建設的蓬勃發展，更始終秉持「服務至上、便民為本」的理念，贏得在地鄉親深厚的信賴與支持。

慶典活動在溫馨與隆重氛圍中展開，特別邀請歷任站長、退休同仁及曾經服務於雲林監理站的夥伴「回娘家」共襄盛舉，一同在承載無數歡笑與辛勞回憶的地方，見證雲林監理站的重要時刻。現場播放一段溫馨感人的回顧影片，細數從草創初期簡陋辦公，到現今推動數位化服務的發展歷程，讓與會者深刻感受到時代的脈動與轉變，也彰顯雲林監理站「鄉親ㄟ好厝邊」的理念。

▲民眾到監理站辦理車輛異動、過戶等業務時，可直接在便利商店完成汽燃費、牌照稅及停車費繳納作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

在雲林監理站週年慶日也是OK便利商店開幕之日，雲林監理站說明，民眾到監理站辦理車輛異動、過戶等業務時，可直接在便利商店完成汽燃費、牌照稅及停車費繳納作業，民眾在洽公之餘亦可享有影印、簡餐等多元服務，真正實現「一站式」友善服務，貼近鄉親日常需求，擴大服務廣度與深度。

雲林監理站站長陳啓文表示，六十週年是值得紀念的歷史里程碑，更是新的出發點。未來，雲林監理站將持續以「用心服務每一位民眾」為宗旨，結合智慧化監理與便民創新服務，持續優化行政效能，攜手地方鄉親，共同邁向更便捷、安全且溫暖的交通新時代。

▲雲林監理站站長陳啓文表示，未來，雲林監理站將持續以「用心服務每一位民眾」為宗旨，結合智慧化監理與便民創新服務。（圖／記者游瓊華翻攝）