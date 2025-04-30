雲縣毛孩福利！　 5月份免費狂犬病疫苗注射活動地點時間一次看

▲雲林縣府5月份於虎尾、口湖、古坑及林內等地區舉辦8場次「免費狂犬病疫苗巡迴注射活動」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為維護雲縣民與動物生命安全並提升生活品質與動物福利，5月份於虎尾、口湖、古坑及林內等地區舉辦8場次「免費狂犬病疫苗巡迴注射活動」，凡年滿18歲設籍於雲林縣之飼主皆可參加，活動當日提供免費施打狂犬病疫苗及寵物晶片植入，攜帶家中犬貓及身分證明文件或狂犬病預防注射通知書即可。

免費狂犬病疫苗巡迴注射活動，5月13日09:30-11:30虎尾公所；5月14日09:30-11:30林內鄉林北村集會所；5月15日09:30-10:30古坑鄉崁腳南昌活動中心、10:50-11:30崁腳保安宮廟前；5月20日09:20-10:30古坑鄉桂林村辦公處、11:00-12:00受山宮廟前；5月22日09:30-11:30古坑鄉華山村辦公處；5月23日09:30-11:30口湖鄉公所；5月28日09:30-11:30古坑鄉東和村辦公處；5月29日09:30-10:30古坑鄉華南村辦公處、11:00-12:00華南南天宮廟前。

縣長張麗善提醒，狂犬病屬人畜共通傳染病，台灣目前仍屬狂犬病疫區，家犬貓施打狂犬病疫苗保護力可達100%，為保護人與寵物健康、杜絕狂犬病傳播，飼主應善盡責任，每年定期攜帶家犬貓施打狂犬病疫苗，經疫苗預防注射之動物，每年應再接受補強注射1次。未依規定注射依法可罰3-15萬元。