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收容人捧康乃馨謝家人不離棄　雲林二監懇親洋溢親情與悔悟

▲雲林第二監獄特於4月29、30日舉辦面對面懇親會暨感恩活動，共計有376名收容人及773位家屬共享午後溫馨時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲在活動中監方發給康乃馨，讓收容人將康乃馨親手送給最親愛的家人。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

有感於家庭親情的重要性，也為強化收容人家庭支持力量，雲林第二監獄特於4月29、30日舉辦面對面懇親會暨感恩活動，共計有376名收容人及773位家屬共享午後溫馨時刻，同時雲林縣衛生局毒品危害防制中心亦派專人到場，進行毒品危害衛教宣導，提升收容人藥物濫用防制相關知識。

▲雲林第二監獄特於4月29、30日舉辦面對面懇親會暨感恩活動，共計有376名收容人及773位家屬共享午後溫馨時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林第二監獄特於4月29、30日舉辦面對面懇親會暨感恩活動，共計有376名收容人及773位家屬共享午後溫馨時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

康乃馨的花季，溫馨的季節翩然來臨，雲林第二監獄表示，讓收容人增進與親人間的良好互動，在活動中監方發給康乃馨，讓收容人將康乃馨親手送給最親愛的家人，在同學們製作的拍照看板安排節目邀請收容人及家屬上台，說出心中感言表達感恩之情，並以拍立得相機為其拍照，相片當場贈與留念，留下最美好的回憶。

▲雲林第二監獄特於4月29、30日舉辦面對面懇親會暨感恩活動，共計有376名收容人及773位家屬共享午後溫馨時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲在同學們製作的拍照看板安排節目邀請收容人及家屬上台，說出心中感言表達感恩之情，並以拍立得相機為其拍照。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林第二監獄與台塑企業合作辦理的戒毒專案計畫，亦於活動中合併舉辦「愛與關懷家庭支持」，使收容人服刑與復歸社會無縫接軌，更希望藉由辦理家庭日活動，強化收容人的戒毒決心。更有鑒於詐騙集團手法日益翻新，造成民眾受詐而遭致不少財物損失，已儼然成為社會治安一大隱憂，為讓家屬及收容人了解如何防制被詐騙，特安排防詐宣導，強化大家防詐知識。

典獄長林豐材於會場中，除獻上最高的祝福更逐桌向家屬及收容人表達勉勵關懷之意。一名收容人小龍親手將康乃馨獻給母親，並上台說出心中的感恩之情，他說「謝謝媽媽對他不離不棄，讓他覺得好溫暖、好幸福」。另一名收容人小楷看到母親蹣跚的步伐，抱著母親痛哭，誓言一定要改過向上。會場上充滿了溫馨感人的畫面，懇親會就在這溫馨感人的氣氛下圓滿結束。

▲雲林第二監獄特於4月29、30日舉辦面對面懇親會暨感恩活動，共計有376名收容人及773位家屬共享午後溫馨時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲獄長林豐材於會場中，除獻上最高的祝福更逐桌向家屬及收容人表達勉勵關懷之意。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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