2025城鎮韌性(防空)演習7月登場　雲林率先召開輔訪會議

▲「城鎮韌性（防空）演習」，中部地區將於7月15日實施，雲林縣長張麗善召開防空演習現地輔訪會議。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

原萬安演習自今年更名為「城鎮韌性（防空）演習」，中部地區（苗、中、投、彰、雲、嘉、嘉）將於7月15日下午1時30分至2時實施。為利演習順行，縣長張麗善召開防空演習現地輔訪會議，國防部全民防衛動員署林銘進副處長、李俊賢上校及內政部警政署民防指揮管制所林旻慧技士特別南下指導。

雲林縣警察局說明，今年城鎮韌性（防空）演習演練項目除「警報傳遞與發放」、「疏散避難」、「交通及其他必要管制」、「救濟站」災民轉移收容、「急救站」傷患現場醫療處理及「戰災搶救（害救援）」外，全縣實施人車管制，並擇定本縣古坑鄉、西螺鎮及北港鎮等3鄉鎮，演練民眾就近進入防空疏散避難設施，或無法及時進入時，可就近尋找堅固且遠離窗戶區域實施避難，使民眾熟稔疏散避難作為。

此次會議由國防部全民防衛動員署指導官詳細說明本次防空演習政策，並藉與與會人員面對面溝通，對民眾問題澄清及窒礙難行等相關問題逐一協處說明，以期待演習之各項政策及管制作為能深入各階層，落實演習任務遂行。

雲林縣警察局除說明防空演習的時間、方式、管制事項、違反演習管制措施相關罰責外，並宣導民眾可透過電腦、平板及手機，下載內政部警政署「警政服務APP」、「消防防災E點通APP」、「雲林幣扭一下APP」或上網點選「雲林縣警察局全球資訊網」、「雲林縣防災資訊網」等方式查詢鄰近之防空避難處所，並請各村里長逐戶加強宣導演習相關資訊，提醒縣民當日配合相關的管制措施。

縣長張麗善於會議中指示各業管單位落實防空避難設施稽核，保持勘用狀態，另提醒民眾要有居安思危的觀念，隨時掌握鄰近防空避難處所位置，及遇空襲時如何避難，並指示各局處要加強利用有線電視、電台、官網、臉書、LINE、IG、社群媒體等加強宣導，只要有萬全的準備，必能減少民眾生命、財產的損失，最後提醒縣民7月15日防空演習當日務必配合相關的管制措施。

▲「城鎮韌性（防空）演習」，中部地區將於7月15日實施，雲林縣長張麗善召開防空演習現地輔訪會議。（圖／記者游瓊華翻攝）