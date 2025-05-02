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王小棣執導最新罷免宣傳片　男孩淚訴「國家亂七八糟念書有什麼用」

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，日前上百位台灣影視工作者響應大罷免行動，發起「Taiwan Action影片計畫」，透過影片喊話以罷免不適任藍白民代為目標，引起極大討論。今（2日）推出由名導王小棣指導的第11彈宣傳片，片中講述父親責備孩子該做功課，沒資格說沒興趣，遭到孩子落淚反擊「你就可以對你的國家沒有興趣，那國家亂七八糟，我念書有什麼用？你有做功課嗎」？藉由此切入角度，喊話大家為國家現況與罷免好好做功課。

▼Taiwan Action影片計畫推出罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫，下同）

▲▼Taiwan Action影片計畫推出罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫，下同）

「Taiwan Action影片計畫」今日推出第11部罷免宣傳影片，以《做功課篇》為題，影片透過親子衝突，講述一名父親因兒子成績不夠好而責罵「回家要做功課，功課做了會考這種成績，現在根本沒資格說沒興趣，把功課做完再睡覺」。沒想到兒子更激動回應「那你呢？媽媽說立法院的事情，你還不是說沒興趣？你還叫媽媽閉嘴少囉嗦。媽媽說國家亂七八糟，她很難過，難道你都不用管嗎」？

這位小男孩接著說「你就可以對你的國家沒有興趣，那國家亂七八糟，我念書有什麼用？那你有做功課嗎」？

後續這位父親又見到太太與他交代完家務後，轉身接起手機，馬上與鄰居熱議罷免連署進度，他的太太更說著「我可以陪你去連署，潛水艇的事情你要問我，我做很多功課」，不禁讓坐在車上的他陷入思索。

宣傳片結尾強調，「家庭的實現一步步甜蜜又辛苦，民主的實現也需要一代代認真關注，要做功課喔」！

▲▼Taiwan Action影片計畫推出罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫，下同）

▲▼Taiwan Action影片計畫推出罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫，下同）

另外，Taiwan Action公民罷免影片計畫表示，5月2日早上9點推出「公民11號」影片「做功課篇」，片中以一家三口形成台灣當代社會情感衝突的縮影，但三人各有自己焦慮的理由與表達的方式，導演王小棣表示片中小朋友未必真的清楚父母爭執些什麼，但他是焦慮的。

王小棣透露這支罷免影片會從「做功課」切入，就是因為這是她覺得最重要的事「你活著你就是應該要做功課吧，你的每個細胞不是長好就停在那裏了，它需要你努力，思想也是一樣。我最近比較多感觸，整個國家、世界甚至大自然都改變越來越劇烈，你身處其中你就完全不關注嗎？我們總覺得要為工作、賺錢、成功而努力，但其實你要做的功課可能不是只有這些事情」。

王小棣直言「其實你看國民黨就是停止學習，做錯事情有沒有勇氣去承認，去自我檢討，這是最重要的成長，但國民黨已經停止做這件事情，這是很可怕的」。

王小棣認為現在至少每個國民都可以做到的，就是不要再講自己不要碰政治，「一個國家就像一個家庭一樣，裡面每一個人的努力進步都會算數的，所以你真的要關注要知道發生什麼事情，不要只是一直說自己是什麼立場。立場是後面要有核心價值，要有自己的想法，你才會有個立場，不要一桶油漆潑在自己身上然後就不改了」。

王小棣因家庭出身背景，也常被外界不明究理地冠上深藍標籤。但她對於各種藍營綠營的標籤不以為然「難道你是住在一個營隊裡嗎？我覺得當你拿出這些標籤的時候，其實是讓你自己尷尬。比如說像黃國昌你就說不出他是哪一營的對吧？應該是要看他怎麼思考、怎麼做事情。我覺得其實大家都要小心，如果你很隨便地就拿一個顏色貼標籤，當你說這些話的時候，其實是反應了你自己有沒有做功課、有沒有思考」 。

▲▼Taiwan Action影片計畫推出罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫，下同）

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