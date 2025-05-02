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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨台中黨部涉「幽靈連署」遭搜索　苦主蔡其昌、何欣純回應了

記者杜冠霖／台北報導

藍綠互罷如火如荼，未料藍營卻深陷近2千人的「幽靈連署」風波。全台各地檢調接連發動搜索，今（2日）台中檢調也出手，出動6車到場搜查國民黨台中市黨部。對此，死亡連署「被害人」綠委蔡其昌今受訪時表示，死亡連署比例非常高、不合理，「難道連署罷免我很危險、會有死亡威脅？」這很荒謬，希望檢調盡速釐清。另一當事人何欣純則回應，相信司法檢調一定會查清，希望盡速查明真相。

▲▼ 蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

▲民進黨立委蔡其昌。（圖／記者王真魚攝）

藍營發動罷免綠委一階加補件，死亡連署累積高達1923份，不合格份數更接近2萬份，相關連署工作涉不實連署、偽造文書，國民黨台南、台北、新北、高雄、等多個地方黨部接連遭到搜索，甚至基隆市政府民政處長張淵翔「盜用」戶政資料協助罷免，且已認罪，還有多位青年軍、黨工遭到約談，部分人更遭到收押。

對於死亡連署，蔡其昌受訪時坦言，在他的選區死亡連署就佔台中一半以上，比例都非常高、不合理，「一直在等待檢方的態度或是選委會去釐清，不可能我的選區死亡連署高到如此離譜，難道在我的選區簽要罷免我會很危險、簽了可能會面臨死亡威脅？這很荒謬，希望檢調跟相關單位查清楚」。

另一名「受害者」立委何欣純則指出，相信司法檢調一定會查清，「在連署罷免我的第一階段，就有66個死亡連署」，還是尊重檢調跟司法，希望盡速釐清、查明真相。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，不違法就不怕司法，司法偵辦核心在證據而非政治，有不法情事該辦就辦，這是民進黨立場，國民黨台中黨部被搜查，當然可以想像在野黨會持續鬥臭司法，想隱藏、包庇國民黨上下涉及違法的事實，她指出，國民黨黨務部門涉嫌系統性造假，希望檢調查明，社會都在等真相。

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