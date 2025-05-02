快訊／6輛檢調車到場　國民黨台中市黨部遭搜索

因應美國政府對等關稅政策，行政院上周提出規模新台幣4100億元的特別條例草案，支應產業與民生需求。不過，在野黨揚言將砍掉草案中撥補台電1000億元部分，喊話比照日、星等國改為普發現金1萬。然而，日本原先要普發現金，後來取消改為追加預算。對此，民進黨今（2日）表示，韓國、日本都採用追加預算方式支撐經濟成長，而普發現金就像煙火一樣，放完就沒有了，不能解決問題。呼籲藍白兩黨別掉入短視近利的陷阱，請支持強化安全韌性特別條例，投資社會整體的韌性，才是因應關稅衝擊的王道。