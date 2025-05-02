快訊／6輛檢調車到場　國民黨台中市黨部遭搜索

▲國民黨台中市黨部遭檢調搜索。（圖／記者白珈陽翻攝）
記者白珈陽、許權毅、莊智勝／台中報導
藍綠大罷免活動如火如荼，未料藍營卻深陷「幽靈連署」風波。全台各地檢調接連發動搜索，今(2日)台中檢調也出手，出動6車到場搜查國民黨台中市黨部，惟檢方不願證實，目前細節情況還有待進一步說明。
初步了解，檢調今上午約8時許出動6車抵達國民黨台中市黨部搜索，目前現場大門深鎖，是哪位檢察官帶頭、針對何處進行搜索，尚不得而知。
▼國民黨台中市黨部目前大門深鎖。（圖／記者鄧木卿攝）
▲國民黨台中市黨部遭檢調搜索。（圖／記者白珈陽翻攝）
記者白珈陽、許權毅、莊智勝／台中報導
藍綠大罷免活動如火如荼，未料藍營卻深陷「幽靈連署」風波。全台各地檢調接連發動搜索，今(2日)台中檢調也出手，出動6車到場搜查國民黨台中市黨部，惟檢方不願證實，目前細節情況還有待進一步說明。
初步了解，檢調今上午約8時許出動6車抵達國民黨台中市黨部搜索，目前現場大門深鎖，是哪位檢察官帶頭、針對何處進行搜索，尚不得而知。
▼國民黨台中市黨部目前大門深鎖。（圖／記者鄧木卿攝）
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