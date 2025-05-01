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藍營「反綠共」口號突消失　他分析：朱立倫闖禍了！妖魔化共產黨

▲▼ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，國民黨黨主席朱立倫 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨4月26日主辦「反綠共、戰獨裁」大型集會活動，但後來口號改成「反惡霸，戰獨裁」。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席朱立倫4月26日登高一呼，主辦「反綠共，戰獨裁」的活動，場面相當盛大，有超過20萬民眾參與。不過，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）1日注意到，在活動結束後「綠共」一詞就消失了，口號改成「反惡罷，戰獨裁」，他認為，朱立倫闖禍了，「反綠共」口號妖魔化「共產黨」，「為了羞辱民進黨，朱立倫連大老闆都一起罵進去了」。

陳時奮表示，為了反制大罷免，朱立倫發起426凱道集會。他說，4月20日時，朱立倫在臉書貼出一張海報，預告426的活動，主題就是「反綠共」。他說，綠共原本是網路小屁孩辱罵綠營的用語，結果登上國民黨主席的臉書版面。

陳時奮指出，朱立倫在4月25日又在臉書預告活動，口號是「反綠共，戰獨裁」，在活動的當天，朱立倫的臉書貼出多篇文章，還有現場的直播連結，也都有「反綠共，戰獨裁」的口號。

不過，陳時奮注意到，在活動結束後，朱立倫在臉書貼文回顧，不再使用「反綠共，戰獨裁」的口號，改用「下架賴清德」，而這篇長文當中，也沒有「綠共」一詞；而4月27日，國民黨在花蓮的活動，口號也已經改成「反惡霸，戰獨裁」。

陳時奮也點出，一家媒體的評論文章，作者是師大退休教授林保淳，題目是「綠共標籤下的盲目反共」。陳時奮認為，這篇評論等同打臉朱立倫，背後應該有文章。

陳時奮表示，凱道活動結束後，藍營支持者很嗨，宣稱25萬人出席，卻不再使用「綠共」一詞，而網路專家杜奕瑾發現「綠共」的說法被微博禁用，也在其他社群平台消失。

「朱立倫闖禍了」！陳時奮表示，國民黨墮落到可怕的地步，朱立倫竟把網路小屁孩的用語當成大型活動的口號。事實上，「反綠共」是個自相矛盾的口號，因為國民黨只「反綠」，但不「反共」。

陳時奮說，朱立倫的「反綠共」口號妖魔化了「共產黨」。如果「綠共」壞，「紅共」也不會是好東西。為了羞辱民進黨，朱立倫連大老闆都一起罵進去了。

▲ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動。（圖／記者李毓康攝）

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