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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營堅持普發1萬　綠指像「放煙火」：放完就沒有了不能解決問題

▲▼卓榮泰 記者會 普發1萬現金無望 說明行政院通過關稅支持方案特別條。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

因應美國政府對等關稅政策，行政院上周提出規模新台幣4100億元特別條例草案，支應產業與民生需求。不過，在野黨揚言將砍掉草案中撥補台電1000億元部分，喊話比照日、星等國改為普發現金1萬。不過，日本原先要普發現金，後來取消改為追加預算。對此，民進黨今（2日）表示，韓國、日本都採用追加預算方式支撐經濟成長，而普發現金就像煙火一樣，放完就沒有了，不能解決問題，喊話藍白兩黨別掉入短視近利的陷阱，應該支持強化安全韌性特別條例，投資社會整體的韌性，才是因應關稅衝擊的王道。

民進黨表示，國民黨和民眾黨一直想著要把「普發現金」法制化，隨時可能在立法院直接硬闖、三讀通過，但作為負責任執政黨，必須一再指出：面對全球經貿不確定性，普發現金，只是快速把資金消耗掉，無助於產業升級或就業穩定，也無法提升台灣社會面對未來衝擊（不論是關稅還是自然災害）的韌性。

對於在野黨普發現金呼籲，民進黨指出，綜觀各國措施，也要向大家說明：南韓政府於4月18日提出追加12.2兆韓元（約86億美元）預算，面對關稅風暴以追加預算方式支撐經濟成長。日本政府原想普發現金，但因多數日本民眾並不支持而取消，將改以追加預算、支持產業等方式因應。

民進黨表示，普發現金就像煙火一樣，短暫刺激，放完就沒有了。面對不確定性，台灣現在需要的是長期的布局，和系統性的投資，才能補強社會脆弱的地方，為未來發展打下堅實的基礎。

民進黨指出，執政團隊在4/4就提出「9大面向、20項措施」支持方案，賴總統與卓院長也親自了解第一線產業界面臨的各種衝擊、心聲與需求，已進行10場產業座談會，最後比日、韓更早提出全盤的措施和特別條例。

對於相關方案，民進黨說明，將把最高4,100億元經費聚焦在：投資產業：降低業者的風險、布局升級轉型、開拓多元市場；投資就業：降低失業風險、強化勞工技能；投資民生：補強台電、勞健保，減輕弱勢負擔，避免事後補破網，民生、就業、產業，三者互補支撐，未來的發展基礎也會更好。

民進黨呼籲，藍白兩黨別掉入短視近利的陷阱，請支持強化安全韌性特別條例，投資社會整體的韌性，才是因應關稅衝擊的王道。

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