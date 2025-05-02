鞭炮彩帶纏繞台鐵電車線「10列車大誤點」 旅客困斷電車廂80分鐘

▲今清晨發生鞭炮彩帶纏繞台鐵電車線事件，列車大誤點。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

白沙屯媽祖進香起跑，不過今天(2日)凌晨4時許卻傳出有鞭炮彩帶纏繞台鐵電車線，通霄=新埔間一度雙線不通停駛，台鐵緊急派員處理，有旅客被困在斷電車廂內快80分鐘，上午7時12分恢復通車，該起事件也造成通勤時段大誤點，累計有10列車共延誤441分鐘。

台鐵今晨4時29分一列6012次普悠瑪號白沙屯專列行經通霄=新埔間西正線時，發現該路段東、西正線電車線疑似被白沙屯媽祖活動鞭炮彩帶纏繞，通霄=新埔間路線一度不通，台鐵緊急通知電力單位處理。

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有旅客今晨也在臉書社團「爆料公社」發文指出，台鐵嚴重大誤點，車廂還斷電，滿載的車廂，稀薄的空氣，台鐵還不想配套措施，快速疏運，車廂內的大家，已經快要無法忍受了，斷電已經超過20分鐘，因為誤點在車內已經困了快80分鐘。

▲鞭炮彩帶纏繞台鐵電車線，旅客受困斷電車廂內近80分鐘。（圖／翻攝爆料公社）

台鐵公司表示，因通霄=新埔間（K155+800~K156)東、西正線電車線因有彩帶纏繞，造成通霄=新埔間路線不通，電力單位立即前往處理，同時於05:50起成立公司本部一級應變小組；於07:12經現場初步排除後恢復通車，通霄=新埔間恢復雙線正常行車，總計10列受到影響，累積延誤441分鐘。