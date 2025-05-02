白沙屯媽凌晨停駕雲天宮！2位媽祖「超有淵源」信眾樂了

▲白沙屯媽在新埔雲天宮停駕。（圖／翻攝臉書／白沙屯拱天宮）



記者柯振中／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖1日深夜11點25分左右起駕，開啟了10天9夜的進香行程，此次行程吸引逾30萬信徒共襄盛舉。根據最新消息，白沙屯媽這次進香停駕的第一個地點，是苗栗通霄的新埔雲天宮，令信眾不禁直言「媽祖婆來找以前一起旅行的媽祖婆」。

白沙屯拱天宮媽祖1日深夜11點25分左右起駕，2日凌晨1點20分左右，在新埔雲天宮停駕。照片當中可以看見，白沙屯媽的鑾轎停在新埔雲天宮的門前，旁邊還有許多信眾、轎班人員，顯得相當熱鬧。

▼白沙屯媽在新埔雲天宮停駕。（圖／翻攝臉書／白沙屯拱天宮）



合影曝光以後，不少信眾對此直呼，「媽祖慈悲」、「媽祖，願香燈腳一路平安抵達北港朝天宮」、「媽祖婆來找以前一起旅行的媽祖婆」、「以前是三尊媽祖去北港進香，第三尊就是雲天宮的媽祖。」

此次白沙屯媽的進香活動，吸引33萬信眾報名參加，創下歷史新高。而經過拱天宮擲筊請示後，也得出了重要時程表，往返行程共10天九夜，重要時程分別如下：

一、4月28日23時50分放頭旗

二、5月1日23時25分登轎出發

三、5月3日中午11時前後扺達北港

四、5月4日凌晨零時40分進火

五、5月11日15時45分回宮