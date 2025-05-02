白沙屯「勇腳伯」現身！雙腳包滿繃帶畫面曝　背影再度感動萬人

▲白沙屯媽祖進香，「勇腳伯」現身。（圖／翻攝臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會，下同）

記者劉人豪／苗栗報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖1日深夜11點25分左右起駕，開啟了10天9夜的進香行程，過去常常參加的「勇腳伯」這次也有追隨隊伍，照片曝光吸引超過3.1萬名網友按讚。

網友在臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文指出，勇腳伯1日時抵達白沙屯火車站，「佩服阿伯的毅力，值得學習」。勇腳伯雙腳包滿繃帶穿著拖鞋，帶著背包現身的照片曝光，吸引超過3.1萬名網友按讚。

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勇腳伯過往接受採訪時曾說，14歲那年他到鞋廠工作，卻因操作機器不慎，左手最重要的大拇指、食指全被絞斷，從此截肢，左手僅剩下3指；儘管如此，勇伯仍不放棄，相信自己還有右手，堅持要闖出一片天。

勇伯左手傷癒後轉到清潔隊工作，隨後又去貨運行，但厄運卻沒有結束，就在他到貨運行隨車當小工的第4天，又在高速公路上發生重大車禍，雖然大難不死，但右腿膝蓋以下骨頭碎裂，還因此引發骨髓炎，左腿也嚴重受創，差點沒救。

在人生最低潮的時候，勇伯帶著慈善會為他籌募7萬多元醫藥費放在包包內，準備要到醫院開刀前夕，錢又被小偷摸走，山窮水盡的他，又氣又無助，向南瑤宮媽祖說「我不要醫了」，從此腰間繫上媽祖符令、肩背著行囊、手提一袋袋換洗衣物，就這樣一拐一拐跟著媽祖走，這一走就是20多年，勇伯跟過彰化南瑤宮媽祖、苗栗白沙屯媽祖、以及台中大甲媽，幾乎每次遶境都不缺席。

今年白沙屯媽祖進香活動，於1日深夜11點25分起駕，徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，本次報名人數突破32萬9千人，再度創新高。