　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

房屋稅2.0開徵爆亂象！　北市：中央開發系統、地方設定印繳款單

▲▼台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府市政大樓。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

房屋稅繳納今（1日）與綜所稅同步起跑，但台北市稅捐處通知，受房屋稅2.0新制系統轉換影響，約5萬份稅單出現同一建物，但「自住、非自住」兩種不同稅率，財政部次長李慶華更呼籲納稅人暫時別繳納。面對究竟是中央系統或北市出問題？台北市稅捐處說明，房屋稅系統由中央統籌開發，供各縣市使用，各地方稅捐稽徵機關依需求設定，列印繳款書。

財政部次長李慶華1日在行政院指出，台北市因為在自住和非自住房屋之間，資料轉換過程發生一些問題，他們有發現一些差異，目前大概預估有5萬份，台北市稅捐處已經重新印製稅單，呼籲納稅義務人暫時不要繳納，已繳的也會退稅，也會給予延期。

而台北市稅捐處指出，部分因房屋稅2.0新制系統設定問題，造成自住房屋所屬之地上停車空間，被改以非自住住家用稅率（2%）計算，約5萬戶受影響；大部分稅額略為增加100至200元，極少部分因為地上停車空間規劃可能增加千餘元。為保障納稅義務人權益，北市稅處預計今年5月下旬陸續重新寄送更正後稅單，並同步展延繳納期間至6月30日（以實際稅單為主）。

面對網路上出現批評北市府聲浪，包括律師林智群在臉書上酸說，台北市一堆人收到房屋稅單，發現金額不對，竟然是用「非自住」課稅，後來才知道台北市稅捐稽徵處出包，有5萬人收到錯誤稅單，「喔原來是台北市啊！那沒事了，大家可以散了。」

林智群批評，食物中毒處理得亂七八糟、剴剴被虐案，台北市長蔣萬安都不用向議會做專案報告，房屋稅單搞錯算什麼？天龍國人一定會包容到底的啦。

對此，台北市稅捐處1日傍晚說明，因房屋稅2.0新制系統設定發生問題，已於日前發布2則新聞稿說明後續處理方式，為便於民眾自行確認目前手上的稅單是否有問題，將另製作懶人包說明，以利民眾自行核對，「房屋稅系統係由中央統籌開發，供各縣市使用，各地方稅捐稽徵機關依需求設定，列印繳款書」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／貴婦奈奈獲200萬交保！限制出境出海住居+科技監控
快訊／王大陸情侶動用人脈查個資　小開好友、四海幫堂主交保
「球都在冒火！」古林睿煬飆10K　日球迷讚：比上澤還猛
警一句話讓被詐母女成雙屍　重懲休職6月
古林睿煬7局狂飆10K僅失2分退場！暫列勝投候選
快訊／古林睿煬7局狂飆10K旅日新高
快訊／川普「要求新台幣升值」？　央行最新回應
5億高中生撞地瞬間臉部表情曝　權威法醫揭曝墜樓過程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日自民黨青年局長見賴清德：台海和平攸關世界　各國領袖都要有認知

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　黃國昌批：該離開的是你

房屋稅2.0開徵爆亂象！　北市：中央開發系統、地方設定印繳款單

中共滲透台灣黑幫？陸委會：不是新聞「反送中就有痕跡」

陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

蔣萬安允諾昨公布世壯運所有賽程　顏若芳抓包「仍有13項查不到」

罷吳領銜人退出「不影響連署」？　律師揭嚴重後果：二度犯偽造文書

公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免職

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：很荒謬

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

日自民黨青年局長見賴清德：台海和平攸關世界　各國領袖都要有認知

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　黃國昌批：該離開的是你

房屋稅2.0開徵爆亂象！　北市：中央開發系統、地方設定印繳款單

中共滲透台灣黑幫？陸委會：不是新聞「反送中就有痕跡」

陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

蔣萬安允諾昨公布世壯運所有賽程　顏若芳抓包「仍有13項查不到」

罷吳領銜人退出「不影響連署」？　律師揭嚴重後果：二度犯偽造文書

公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免職

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：很荒謬

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

把家變垃圾屋「阻父親賣房」　兒罵：那是媽辛苦買下的

新北加速推動都市更新　侯友宜：中繼宅讓民眾安心拆遷

新北汛期超前部署！修剪1338棵路樹防災　提升抗風通洪能力

快訊／貴婦奈奈獲200萬交保！限制出境出海住居+科技監控

快訊／館長員工街頭遇襲！政治狂熱者重擊後腦杓：你老闆426在講啥

臉書3.8萬則詐騙廣告卻零開罰　數發部答詢擺爛讓刑事局怒打臉

陸元琪家中「慘摔下樓梯」正臉著地！　起身見滿地血曬傷勢照

鄭浩均二軍飆153封鎖樂天　蘇智傑開轟助統一勝台鋼

快訊／王大陸情侶動用人脈查個資　小開好友、四海幫堂主交保

小薰拍激情戲遭「呼巴掌」！生肉夾擊2小時　減重7kg穿緊身服展完美身材

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

政治熱門新聞

快訊／IDF戰機空中火焰彈意外擊發　空軍火速派員調查

張克晉退罷吳領銜人　楊植斗籲三思

總統府公告「LINE帳號5／1暫停」

派出所停車挨轟！彰化議員賴清美遭停權1年

快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選委會

公務員爆還沒收到3%調薪　政院：待遇調整複雜會陸續發放

國民黨罷綠頻傳「死亡連署」　沈富雄示警1狀況：黨會滅亡

連勝文稱「若不是國民黨兩岸早開戰」　詹江村氣炸：坐實舔共之說

分析罷免北市5藍委「王鴻薇最危險」　郭正亮：蔣萬安禁不起掉一個

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

藍營美女發言人啟動「環島收罷綠連署」　喊話達成2條件罷免賴清德

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

藍爆調查局強闖民宅查罷免　竟問「你藍還綠？」

罷免二階送件後可繼續連署？　中選會回應了

更多熱門

相關新聞

蔣允諾昨公布賽程　綠抓包仍查不到

蔣允諾昨公布賽程　綠抓包仍查不到

將於5月17日登場的雙北世壯運爭議連環爆，台北市長蔣萬安報名壁球、壘球比賽，但被發現包括壁球在內的部分運動項目未公布賽程，而蔣昨（4月30日）允諾，當天會將細部對戰組合、時間表公開上網。但民進黨台北市議員顏若芳今（1日）發現，仍有10項運動種類、13項運動科目賽程未公布，且有些賽事的文字檔只有英文或中文，痛批世壯運最後倒數，若北市府還未能力挽狂瀾，蔣萬安將變成讓台北市貽笑國際的戰犯。

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

北市5／10起試辦「永康街漫步區」

北市5／10起試辦「永康街漫步區」

張克晉退罷吳領銜人　楊植斗籲三思

張克晉退罷吳領銜人　楊植斗籲三思

關鍵字：

北市台北市台北市政府稅捐處房屋稅

讀者迴響

熱門新聞

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

白沙屯媽祖今起轎！信眾嗆罷團：政治別介入

消費過世運將　她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

Makiyo爆司機被撞還出國玩...家屬怒提告

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面