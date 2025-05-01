房屋稅2.0開徵爆亂象！　北市：中央開發系統、地方設定印繳款單

▲台北市政府市政大樓。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

房屋稅繳納今（1日）與綜所稅同步起跑，但台北市稅捐處通知，受房屋稅2.0新制系統轉換影響，約5萬份稅單出現同一建物，但「自住、非自住」兩種不同稅率，財政部次長李慶華更呼籲納稅人暫時別繳納。面對究竟是中央系統或北市出問題？台北市稅捐處說明，房屋稅系統由中央統籌開發，供各縣市使用，各地方稅捐稽徵機關依需求設定，列印繳款書。

財政部次長李慶華1日在行政院指出，台北市因為在自住和非自住房屋之間，資料轉換過程發生一些問題，他們有發現一些差異，目前大概預估有5萬份，台北市稅捐處已經重新印製稅單，呼籲納稅義務人暫時不要繳納，已繳的也會退稅，也會給予延期。

而台北市稅捐處指出，部分因房屋稅2.0新制系統設定問題，造成自住房屋所屬之地上停車空間，被改以非自住住家用稅率（2%）計算，約5萬戶受影響；大部分稅額略為增加100至200元，極少部分因為地上停車空間規劃可能增加千餘元。為保障納稅義務人權益，北市稅處預計今年5月下旬陸續重新寄送更正後稅單，並同步展延繳納期間至6月30日（以實際稅單為主）。

面對網路上出現批評北市府聲浪，包括律師林智群在臉書上酸說，台北市一堆人收到房屋稅單，發現金額不對，竟然是用「非自住」課稅，後來才知道台北市稅捐稽徵處出包，有5萬人收到錯誤稅單，「喔原來是台北市啊！那沒事了，大家可以散了。」

林智群批評，食物中毒處理得亂七八糟、剴剴被虐案，台北市長蔣萬安都不用向議會做專案報告，房屋稅單搞錯算什麼？天龍國人一定會包容到底的啦。

對此，台北市稅捐處1日傍晚說明，因房屋稅2.0新制系統設定發生問題，已於日前發布2則新聞稿說明後續處理方式，為便於民眾自行確認目前手上的稅單是否有問題，將另製作懶人包說明，以利民眾自行核對，「房屋稅系統係由中央統籌開發，供各縣市使用，各地方稅捐稽徵機關依需求設定，列印繳款書」。