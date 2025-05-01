張克晉退出罷吳思瑤領銜人　楊植斗籲三思：執政黨有想跟你團結？

▲吳思瑤「地動刪瑤」罷團領銜人張克晉。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署日前偵辦綠委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書疑有偽造，搜索國民黨青年軍、台北市黨部後，北院裁定市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見。但當全台大罷免議題不斷，罷免吳思瑤的領銜人張克晉今（1日）宣布退出領銜人身份，聲稱「希望全國團結一致」，國民黨台北市議員楊植斗喊話，「執政黨有想要跟你團結嗎？」倘若領銜人不幹了，吳思瑤將哈哈大笑、繼續橫行，希望張為人民福祉再三考慮。

張克晉1日發聲明宣布，「本人即刻起退出領銜人身分。台灣此刻正面臨國際經濟及國內政治的難題，然而無止境的抗衡，只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止。我願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力。」

針對張克晉退出罷免吳思瑤領銜人身份，楊植斗於臉書發文喊話，「但是張先生，當我們不斷呼籲執政黨停止大罷免，攜手面對國際困境時，執政黨卻下令黨公職全力衝刺，今天台東立委黃建賓的二階罷免也送件，執政黨有想要跟你團結嗎？」

楊植斗提及，自己跟張克晉一樣，希望朝野回歸各自的工作崗位，執政黨好好做事，被凍結的預算就快點說明，提出解凍；而在野黨立委們就努力監督，若行政部門確實改善，也可以重啟預算，把國家導入正軌；但如今民進黨的核心工作並非好好做事，而是把不如己意的言論全納入「中共同路人」，搞政治鬥爭才是他們的本業，還想將在野黨的立委全面拉下工作崗位。

楊植斗強調，「張先生，民進黨沒有想跟你團結，他們是想消滅你，你退一步，他就進一尺；你當縮頭烏龜，他就把你的殼給掀開。」吳思瑤已經是仇恨值最高、最可能被罷免的綠委，領銜人若不幹了，吳思瑤哈哈大笑、繼續橫行，「希望您為人民的福址再三考慮。若無法留下張先生，黨中央也應盡速想出備案，我們全力配合」。