北市5／10起試辦「永康街漫步區」　週六日「限時6小時」車輛管制

▲永康商圈將於5月10日起至6月10日止，每週六日下午2時至晚上8時，試辦「永康街人本城市假日漫步區」。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安3月提出徒步區規劃，點名永康商圈、中山商圈，並於4月拍板從5月10日母親節當周起，開始試辦「永康漫步區」。台北市交通局1日進一步說明，將於5月10日至6月10日止，每週六、日下午2時至晚間8時試辦「永康街人本城市假日漫步區」。

台北市交通局1日表示，永康商圈為台北市知名觀光商圈，榮獲多項國際殊榮，知名旅遊外媒《Time Out》雜誌評選為「全球最酷街道」之一，假日人潮絡繹不絕，為提供行人更安全的步行環境，將於永康街周邊實施交通管制措施（北起信義路2段、南迄永康街14巷及31巷口、東起信義路2段198巷、西迄麗水街），自5月10日至6月10日止，每週六、日下午2時至晚間8時試辦「永康街人本城市假日漫步區」，打造優質假日漫步體驗商圈。

台北市交通局提及，為提供更良好的步行環境，將於本區域試辦「永康街人本城市假日漫步區」，開放車道供行人通行，同時禁止一般車輛進入管制區；另為降低對當地居民的干擾，採柔性交通管制方式，讓持通行證車輛、緊急救援車輛、住戶店家臨時通行需求或裝卸貨車輛（含外送員、計程車接送等）等開放通行，期能建構更友善的步行環境。

另外，交通局補充道，為創造更舒服的生活環境，商業處將於5月10日與永康里共同舉辦結合母親節之活動，規劃於永康公園內舉辦親子活動；第二、三週也會舉辦市集活動，讓市民朋友能享受永康街假日漫步氛圍。本局呼籲要前往永康街的民眾，可多使用捷運、公車、YouBike等大眾運輸系統，用更愜意的心情漫步悠遊在永康街。