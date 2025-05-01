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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

▲▼北市立委罷免案偽造文書，吳思瑤「地動刪瑤」罷團領銜人張克晉。（圖／記者劉昌松攝）

▲罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳家祥／台北報導

全台大罷免議題不斷，罷免吳思瑤的領銜人張克晉今（1日）宣布退出領銜人身份，聲稱「希望全國團結一致」。對此，中選會表示，根據法規，領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。

張克晉1日發聲明宣布，本人即刻起退出領銜人身分。他指出，台灣此刻正面臨國際經濟及國內政治的難題，然而無止境的抗衡，只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止，「我願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力」。 
中選會表示，依據《公職選罷法》第80條規定，罷免案領銜人，應將連署人名冊正、影本各一份，於立委罷免案徵求連署的60日內向選舉委員會一次提出，逾期不予受理。經查，北市區域立委吳思瑤罷免案，該罷免案連署期間即送件期限，則為迄6月7日止。

另外，根據《公職選罷法》第76條規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。

也就是說，「地動刪瑤」罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉雖聲明退出，但依法除非領銜人（張本人）死亡，或經提議人總數二分之一以上書面同意者，才可由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。

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