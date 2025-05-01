蔣萬安允諾昨公布世壯運所有賽程　顏若芳抓包「仍有13項查不到」

▲台北市議員顏若芳發現，世壯運倒數16天，賽程資訊還是一樣亂，台北市長蔣萬安允諾4月30日公開全部賽程，結果仍有部分未公開。（圖／台北市議員顏若芳辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

將於5月17日登場的雙北世壯運爭議連環爆，台北市長蔣萬安報名壁球、壘球比賽，但被發現包括壁球在內的部分運動項目未公布賽程，而蔣昨（4月30日）允諾，當天會將細部對戰組合、時間表公開上網。但民進黨台北市議員顏若芳今（1日）發現，仍有10項運動種類、13項運動科目賽程未公布，且有些賽事的文字檔只有英文或中文，痛批世壯運最後倒數，若北市府還未能力挽狂瀾，蔣萬安將變成讓台北市貽笑國際的戰犯。

顏若芳1日於臉書發文表示，斥資20億的世壯運開幕倒數16天，賽程資訊還是一樣亂，昨天蔣萬安在詢答時說，世壯運目前僅有2個運動項目還在等IMGA核定，所以尚未更新賽程，而壁球則承諾會在當天就公布賽程；但今天看了一下世壯運官網的賽程是否完善，「果不其然，蔣萬安每次講完好聽話後，就像拉完屎一樣撒手不管，講得好聽、做得好爛」。

顏若芳提及，目前世壯運共35個運動項目，已有25個運動項目可以在官網上直接看到賽程，但仍有共計10項運動種類、13項運動科目賽程並未直接公布於官網，而需點選備註文字中的超連結，才能看到賽程PDF文字檔。

顏若芳指出，細察各項賽程的文字檔，竟發現仍有多個（槌球、射擊、自由車、滾球、射箭等）賽程文字檔，並未詳列出賽名單及逐個選手的出賽時程，簡單來說就是「我知道你的資格賽、分組賽、金牌賽是什麼時候，但不知道什麼時候要出戰，有公布跟沒公布一樣」，且各項賽事的賽程文字檔，有些只有英文版、有些只有中文版，有些卻有雙語版。

顏若芳說明，經她向北市府了解肇因後，竟發現各項運動類型的公布方式不同，是因為委辦廠商來不及更新，而針對賽程文字檔的語種和對戰資料錯漏，北市府則遲遲無法回覆，僅稱會盡快更新。

顏若芳批評，綜觀過往的國際賽事，從巴黎奧運到2017台北世大運，相關對戰賽程多是在賽前一個月陸續公布，如今世壯運開幕倒數只剩16天了，不僅賽程公布推遲，現在就算公布了也是亂公布一通、敷衍了事，根本是成事不足、敗事有餘，「台灣好不容易首次爭取到世壯運的承辦權，卻在蔣萬安手中搞砸、丟臉丟到全世界！」

最後，顏若芳強調，「台北市需要一個願意為市政盡心盡力的市長，不是一個整天只會挺違法、自吹自擂的蔣萬安！世壯運最後倒數，如果北市府還未能力挽狂瀾，蔣萬安只會變成讓台北市貽笑國際的戰犯！」