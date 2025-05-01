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台南推動「青年主流化」　年齡上限拉高至40歲、政策資源逾51億

▲台南市率先實踐《青年基本法》精神，透過青年事務委員會制度與多元政策資源，打造青年友善城市。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市率先實踐《青年基本法》精神，透過青年事務委員會制度與多元政策資源，打造青年友善城市。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院日前通過《青年基本法》，推動青年主流化，台南2019年便建立青年事務專責單位與委員會，聚焦就業、創業、成家、培力與公共參與五大面向，積極整合跨局處資源，率先實踐青年法核心精神，市長黃偉哲強調，青年是城市未來的關鍵力量，市府將持續打造青年友善城市，讓年輕世代參與城市治理，成為公共政策的共創者。

黃偉哲表示，台南作為文化古都與科技新城，城市發展需要年輕人的聲音。市府於研考會設立「研展暨青年事務科」，並於2019年底成立「青年事務委員會」，成為少數能跨局整合青年政策的地方政府。青年委員來自各行各業，擁有實際城市參與經驗，不僅提供市政建言，也能主動提案，成為政策推動的重要力量。

▲台南市率先實踐《青年基本法》精神，透過青年事務委員會制度與多元政策資源，打造青年友善城市。（記者林東良翻攝，下同）

研考會主委蒙志成指出，青年事務委員會納入市府各局處首長為當然委員，並依議題成立工作小組，以確保青年的建議能落實為實際政策。台南更創新將青年定義擴大為18至40歲，涵蓋更多青年族群，第四屆青委平均年齡僅29歲，最年輕者更僅19歲，展現台南長年深耕青年參與的具體成果。

具體政策成果包括青委建議設定街舞空間、市府場域邀請高中社團演出，如114年全中運就號召120位高中生熱舞開場，成功引發熱烈迴響。此外，針對青創貸款利率的建議，也促成「5年全額利息補貼」政策上路，實質減輕青年創業壓力。

▲台南市率先實踐《青年基本法》精神，透過青年事務委員會制度與多元政策資源，打造青年友善城市。（記者林東良翻攝，下同）
今年2月，青委會首度移師至全台首座國際數位遊牧據點──友愛市場創生聚落舉行，讓委員親身體驗新創環境與親子友善工作空間。此舉不僅促進政策認同，更連結青年創業與智慧產業發展，深化在地實踐。

▲台南市率先實踐《青年基本法》精神，透過青年事務委員會制度與多元政策資源，打造青年友善城市。（記者林東良翻攝，下同）

台南市114年度投入青年發展資源逾51億元，包含青農培育、社宅支援、非暑期公部門工讀等政策，涵蓋從創業、成家到公共參與多面向。市府也持續推動青年行動計畫、社造平台，鼓勵青年提出在地行動方案，形塑共好、共創的青年參與文化。

▲台南市率先實踐《青年基本法》精神，透過青年事務委員會制度與多元政策資源，打造青年友善城市。（記者林東良翻攝，下同）

未來台南將配合《青年基本法》精神，持續強化橫向整合與中央資源爭取，透過制度設計與資源補助，建立青年參與城市治理的長效機制，打造屬於青年世代的新治理模式。

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