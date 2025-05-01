外送員拒交餐跳針狂問：要怎麼取餐　畫面曝光網怒「根本刁難」

記者林東良／台南報導

台南一名女子透過外送平台訂購飲品與麵包，卻在取餐時遭遇外送員刁難，跳針狂問「你要怎麼取餐」，買家即使報出訂單內容仍被對方質疑「你真的不知道嗎？」，買家一直回應「是你不想給我吧」，對話畫面曝光後在網路社群引發熱議，不少網友直呼「這根本是故意刁難」，也有網友認為應可向平台申訴處理。

▲台南市有民眾抱怨外送員「刁難故意不給餐」，影片曝光引發網友熱議。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

從網友PＯ文在網路社群的影片所示，事件發生於台南市某社區外，從影片可見買家一開始嘗試說明自己點了「一杯拿鐵加兩個麵包」，但外送員遲遲未交付餐點，反而不斷要求對方「說出正確取餐方式」，甚至懷疑買家是「猜的」，氣氛一度僵持，外送員也一度說買家故意浪費他的時間，要耗就來耗；最終買家一再道歉，還說是否報警處理，最後也不知買家是否成功取餐。

同為外送員的民眾指出，外送平台一般規定，外送員於抵達後應主動確認訂單資訊並完成交付，若為線上支付訂單，則可於指定時間（10分鐘）送指定地點完成拍照上傳，即視為送達；若為現金單則須等候顧客出面支付及領取（10分鐘內），平台亦設有申訴與紀錄機制，以保障消費者與外送員雙方權益，從影片內容來看，疑似買家耽誤外送員時間而引起外送員不快而引發糾紛，如果是他不會發生這種情況，一切依規定處理，好好說就好，他也沒遇過類似情形，認為應是外送員個人行為。

不少網友看完影片後也表示：「報出品項就好，不是考試吧」、「這樣真的浪費大家時間」、「太扯了，不該這樣刁難人」…，網友們大多表示若真有爭議，可依平台流程處理，不應拒絕交付餐點。

外送平台客服則表示，若消費者認為外送過程遭遇不當對待，可於平台內進行投訴，平台會依照雙方紀錄釐清事實，並視情節進行處置；同時也提醒外送員需秉持服務精神與專業態度，以免造成無謂紛爭。