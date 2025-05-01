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台南學甲警重拳出擊！　大型車違規33件曝光擴大稽查守護交安

▲台南市學甲警分局執行大型車交通專案勤務，針對台17與台19線等重點路段強化取締。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市學甲警分局執行大型車交通專案勤務，針對台17與台19線等重點路段強化取締，並宣導交安。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為遏止大型車違規駕駛導致重大事故，台南市警學甲分局針對轄內快速道路、台17與台19線等重點路段，強化執行大型車違規取締專案勤務，嚴查超速、轉彎未依規定、闖紅燈及未裝視野輔助系統等行為，截至目前已舉發違規33件，展現警方守護道路安全的決心。

▲台南市學甲警分局執行大型車交通專案勤務，針對台17與台19線等重點路段強化取締。（記者林東良翻攝，下同）

學甲警指出，本次取締重點鎖定大型車常見肇因，包括疲勞駕駛、內輪差視線死角未注意、違規停車與未申請路權行駛等。警方也同步前往轄區運輸公司實施交通安全宣導，提醒駕駛人應定期檢查行車紀錄器與視野輔助設備，避免疏忽釀災。

▲台南市學甲警分局執行大型車交通專案勤務，針對台17與台19線等重點路段強化取締。（記者林東良翻攝，下同）

統計顯示，本年度專案執行以來已開出違規舉發單33件，其中超載6件、闖紅燈4件、轉彎未依規6件、違規停車8件、未申請路權8件，另有1件為未裝設視野輔助系統。學甲警方強調，未來將擴大執法密度，加強日間巡查頻率，針對經常違規的運輸業者列入高風險名單，必要時將聯合監理單位進行查核。

▲台南市學甲警分局執行大型車交通專案勤務，針對台17與台19線等重點路段強化取締。（記者林東良翻攝，下同）

學甲警分局長巫建德表示：「大型車體積龐大，一旦肇事影響層面極廣，駕駛人責任重大，請務必提高警覺、減速慢行，與小型車輛保持安全間距。」警方也呼籲駕駛人養成防禦性駕駛觀念，從日常做起，共同打造安全、有序的交通環境。

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