40分鐘完售4千公斤！　黃偉哲東森直播力推台南關廟鳳梨甜進全台

▲市長黃偉哲今（1）日親上東森購物台直播節目「東森農場」，力推台南關廟鳳梨，40分鐘內4000公斤完售，氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台北報導

鳳梨季開跑！台南市長黃偉哲1日親自北上東森購物台參與「東森農場」直播行銷活動，大力推薦台南關廟出產的台農17號金鑽鳳梨，直播中不僅邀請保東國小附設幼兒園小朋友熱舞助陣，現場氣氛活潑吸睛，更在短短40分鐘內成功完售4000公斤鳳梨，展現驚人銷售力道。

黃偉哲表示，關廟鳳梨以甜中帶酸、果肉細緻聞名，靠著農民用心栽培及日照充足、排水良好、紅砂土壤的地理優勢，打造出無可取代的獨特風味。東森購物台已連續6年選用關廟鳳梨，並向全國消費者力薦這款口感絕佳的台灣水果。

黃偉哲市長也強調，關廟鳳梨不僅在國內熱賣，外銷新加坡同樣表現亮眼，當地售價高於其他國家產地的鳳梨，卻依然受到消費者青睞，證明其品質備受肯定。

本次直播特別邀來保東國小附設幼稚園的小朋友穿上鳳梨裝登場，演出主題舞蹈與朗誦鳳梨童詩，成功炒熱氣氛、吸引觀眾關注。黃偉哲也藉此呼籲全台民眾把握產季，多支援優質在地農產，「每一口都是對農民的支援與肯定」。

台南市府表示，未來將持續以創新方式拓展農產銷售通路，讓台南的好味道飄香全國、走向國際，為在地農業注入更多活力。