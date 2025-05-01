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IDF空中噴出火焰彈！不明煙霧騰空畫面曝　台南人直擊嚇壞驚呼

記者林東良／台南報導

台南市北區天空驚見疑似飛彈煙霧！空軍司令部今（1）日證實，台南基地一架IDF經國號戰機4月30日下午執行例行訓練期間，發生空中火焰彈意外擊發，空軍已派員展開調查，釐清肇因，強調將確保飛航安全。

▲台南市北區文賢路、武聖路一帶4/30午後驚見IDF戰機空中釋放火焰彈，畫面顯示天空中冒出不明煙霧。（圖／簡豪江授權提供，下同）

▲台南市北區文賢路、武聖路一帶4/30午後驚見IDF戰機空中釋放火焰彈，畫面顯示天空中冒出不明煙霧。（圖／簡豪江授權提供，下同）

此事件發生於4月30日下午約4時，地點位在台南市北區文賢路、武聖路一帶上空，吸引部分民眾抬頭側目。根據目擊者表示，當時正值戰機飛行訓練時段，空中傳來戰鬥機轟鳴聲，事發當下他正走到屋外，他抬頭看天空景觀時，突然目睹天際有一團煙霧，「火焰不大，只有一點點」，但他當時並不知那是何物？以為是戰鬥機引擎所產生的，但後來知道是空中火焰彈意外擊發，他直言感到驚恐！「在市區上空出現火焰彈真的很怕，會不會是攻擊？很難不擔心！」

▲台南市北區文賢路、武聖路一帶上空，發生台南基地一架IDF經國號戰機下午執行例行訓練期間，發生空中火焰彈意外擊發，天空中冒出不明煙霧吸引民眾抬頭注目，民眾直呼驚恐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區文賢路、武聖路一帶上空，發生台南基地一架IDF經國號戰機下午執行例行訓練期間，發生空中火焰彈意外擊發，天空中冒出不明煙霧吸引民眾抬頭注目，民眾直呼驚恐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

對此，空軍表示，火焰彈係用於干擾敵方飛彈追蹤，疑似在操作過程中意外釋放，所幸並未釀成事故，將全面檢視程式與裝備，確保未來訓練無虞。

▲台南市北區文賢路、武聖路一帶上空，發生台南基地一架IDF經國號戰機下午執行例行訓練期間，發生空中火焰彈意外擊發，天空中冒出不明煙霧吸引民眾抬頭注目，民眾直呼驚恐。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市北區文賢路、武聖路一帶上空，發生台南基地一架IDF經國號戰機下午執行例行訓練期間，發生空中火焰彈意外擊發，天空中冒出不明煙霧吸引民眾抬頭注目，民眾直呼驚恐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區文賢路、武聖路一帶上空，發生台南基地一架IDF經國號戰機下午執行例行訓練期間，發生空中火焰彈意外擊發，天空中冒出不明煙霧吸引民眾抬頭注目，民眾直呼驚恐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據悉，空軍近期機務狀況頻傳。4月間澎湖馬公基地2架IDF戰機接連發生煞車系統異常，另有一架幻象戰機在台中基地因機械因素放棄起飛，雖然皆未釀成傷害，但頻繁事件引發外界關注。如今進入5月首日，又爆出台南基地戰機火焰彈意外釋放，空軍強調將審慎檢討，杜絕類似事件再生。

▲台南市北區文賢路、武聖路一帶上空，發生台南基地一架IDF經國號戰機下午執行例行訓練期間，發生空中火焰彈意外擊發，天空中冒出不明煙霧吸引民眾抬頭注目，民眾直呼驚恐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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