全台首辦市政系統資安實戰賽！　台南「Hack the Tainan」開放報名

▲台南市政府宣布舉辦全國首場市政系統紅藍軍實境攻防競賽「Hack the Tainan」，1日起至5月19日開放報名，總獎金上看8萬元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

資安高手看過來！台南市政府1日宣布，將於6月舉辦全國首場以「市政系統」為實境場域的紅藍軍資安攻防競賽「Hack the Tainan」，邀請全台白帽駭客踴躍挑戰漏洞尋找與防禦實戰，爭奪高額獎金8萬元，1日起至5月19日止開放報名。

台南市長黃偉哲表示，因應《國家資通安全戰略2025》，市府將資安韌性列為重點施政方向，首次舉辦「Hack the Tainan」不僅是演練，更是檢視市政資安防線的實戰場。透過白帽駭客（紅隊）與市府資安團隊（藍隊）實境交鋒，加強各局處面對攻擊時的即時應變與跨機關聯防能力。

研考會主委蒙志成指出，台南從400年歷史古都，正走向資安智慧城市；市府攜手中央建構的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」，已具備展示、演訓與實證功能，未來更將效法荷蘭海牙資安聚落模式，打造沙崙資安生態系，成為亞太資安人才與產業鏈的關鍵樞紐。

此次競賽由專業資安評審依參賽者回報漏洞的實際影響程度進行排名與頒獎，不僅挑戰技術高度，更展現台南厚植資安實力的政策決心。市府呼籲資安專家、學生、漏洞獵人及業界菁英踴躍報名，為城市安全盡一份力，也為台灣資安發展寫下新頁。報名網址為：https://www.hackthetainan.tw/