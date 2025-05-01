獨／高雄驚現《玩命關頭》！百米狂飆連4違規　逆闖紅燈險撞車

記者吳奕靖／高雄報導

真的是玩命關頭！高雄市一輛轎車在短短不到100公尺的距離，就迅速累積了4項交通違規，甚至還包含逆向行駛差點撞到對向車道的來車，整個過程都被其他車輛的行車記錄器給完整記錄下來，現在警方對這台違規轎車的駕駛要出重手了！

▲這輛轎車逆向行駛，車輪還壓在雙黃線 。（圖／記者吳奕靖攝）

4月30日的晚間8點11分，一輛轎車開在高雄市的中華路，不過就在經過橋樑之後，不知道是不是覺得行駛在他前面的重車太礙眼或是什麼原因，他突然加速超車，左切進入逆向車道，同時並沒有打方向燈也壓到了雙黃線，但令人覺得更害怕的事情就是超車之後，也沒有回到正常車道，而是加速逆向一路往前行，過程中還差點撞到了對向的一部轎車，只是他用更大的弧度閃開，之後再闖紅燈左轉結束整個玩命關頭。

▲這輛轎車逆向行駛差點撞到對向等著要左轉的車輛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這輛轎車加速闖紅燈左轉 。（圖／記者吳奕靖攝）

整個過程不到12秒，距離不到100公尺就有4項違規行為，讓高雄市警察局交通大隊看到行車記錄器之後，拳頭整個都硬了！交通大隊表示檢視行車記錄器影像，該車計有「未依規定使用方向燈」、「跨越雙黃線逆向行駛」、「闖紅燈」等違規行為，而該車連續違規行為，嚴重危害其他用路人安全，亦已違反危險駕駛行為。

交通大隊進一步說：「上述違規可依道路交通管理處罰條例第42條規定，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰；同條例第45條1項3款，汽車駕駛人不依規定駛入來車道，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；同條例第53條1項規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰；同條例第43條1項1款規定，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰」。上述違規總計最高可罰4萬6,800元，也需要面臨吊扣牌照6個月的處分。

這樣的違規駕駛行為，不只惹怒了交通大隊，轄區新興分局認為他從中華三路左轉七賢路的整個駕駛行為，屬於危險駕駛之外，強調現在也調閱了這輛違規車輛的車牌，將依車牌通知駕駛到案，並調查是否有涉及其他不法情事。

▲這輛轎車加速變換車道沒依照規定打方向燈 。（圖／記者吳奕靖攝）