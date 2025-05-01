高雄男開曳引車違停買飲料…起步「勾斷電線」！交通一度大打結

記者吳世龍／高雄報導

高雄市湖內分局阿蓮分駐所於4月30日傍晚6時01分接獲民眾報案，指出在阿蓮區忠孝路38號前發生曳引車勾扯電線的突發狀況，警方獲報後立即派員趕往現場處理，所幸整起事件並未造成人員傷亡。

▲▼阿蓮區忠孝路38號前發生一起曳引車勾扯電線事故，造成交通一度打結。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

警方初步調查，一名曹姓男子駕駛曳引車，卻違規停放在忠孝路57號前（省道台28線西往東方向），下車購買飲料。當他返回車上準備起步時，車身不慎勾扯到路旁的電線，進而導致位於忠孝路38號前的路燈桿（桿號南蓮061）彎曲變形，電線也因此脫落，一度造成該路段交通受阻。所幸這起意外並未造成任何人員傷亡，周邊地區的電力供應也未受到影響。

阿蓮分駐所接獲通報後，迅速抵達現場進行交通指揮與疏導，同時積極協調台灣電力公司及高雄市政府養護工程處派員搶修。台電及養工處人員於晚間7時09分趕抵現場進行修復作業，經過相關單位的努力，忠孝路的交通秩序於晚間8時22分順利恢復正常。

警方對曹姓駕駛人進行酒測，結果顯示其酒測值為0。針對曹姓駕駛人的違規停車行為，警方已依法開出交通違規罰單。至於這起事故的詳細肇事責任歸屬，湖內分局將進一步提報交通警察大隊進行專業的分析與研判。

湖內分局也特別呼籲所有曳引車駕駛人，務必嚴格遵守交通規則，切勿隨意違規停車。在車輛起步前，更應仔細確認車體與周邊環境的安全狀況，以避免類似的意外事故再次發生，共同維護交通安全與順暢。