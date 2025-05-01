100換200！高雄11市場夜市自備環保袋領「加倍券」　限量1萬份

▲武廟市場新芽養生輕食坊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

為鼓勵民眾將環保融入日常生活，經濟部號召全台超過百處傳統市集，自今年5月起連續四週舉辦「眾星雲集 好市加倍購」活動。高雄市共有11處知名市場、夜市參與，民眾自備環保袋、環保杯、環保餐具前往消費，至服務台確認後，可以新臺幣100元兌換200元的「好市加倍券」，總數1萬份，發完為止。

「好市加倍購」將於5月2日起展開，為期4周，高雄包含龍華市場、三民第一市場、武廟市場、鳳山第二市場、旗后觀光市場、光華夜市、三民街攤集場、蚵仔寮、忠孝夜市、南華夜市、鳳山青年夜市等11處市場及夜市參與。民眾落實環保觀念，即可至現場服務台兌換「好市加倍券」一份。每人限兌換一次，總計超過1萬份的加倍券，數量有限，換完為止，加倍券的使用期限至今年5月31日止。

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▲民眾前往指定市集購物，並自備環保餐具，可以100元兌換200元「好市加倍券」。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市經發局局長廖泰翔表示，「好市加倍購」不僅能有效促進高雄傳統市場及夜市的商機，更能將環保意識融入市民的日常生活之中。市場夜市內的攤商從排隊名攤、特色小吃到異國料理，應有盡有，滿足不同年齡層消費者的多元需求，民眾要把握機會搶好康。

龍華公有市場自治會長李國祥認為，這項活動有助於提升傳統市場的形象，吸引更多年輕族群走進市場，體驗傳統市場豐富多樣的美食與人情味。身為經濟部評選的「五星市場」及市府金市獎得主，龍華市場一直致力於提供優質美食和服務。此次「好市加倍購」的推出，預期將為市場注入新的活力，期待通過活動吸引更多民眾前來消費，同時提升環保意識。

▲持環保杯到市場消費，可兌換「加倍券」，圖為龍華市場鐵馬佬青草茶（圖／記者許宥孺翻攝）

光華夜市管理委員會主委顏永峻則表示，這項活動不僅能帶動夜市的消費熱潮，更能讓環保理念深入民心。他提到，民眾只要簡單地自備環保袋或餐具，就能以100元換得200元的加倍券，民眾本來計畫只買1份美食，現在卻可以豪氣地多買幾份，這一舉措不僅讓攤商們感受到振奮的商機。