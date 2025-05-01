女嫌通緝照「車頭燈快炸出」！渾圓雙乳全露　紐約民眾暴動

▲警方選用嫌犯的性感自拍作為通緝照引發熱議。（圖／翻攝自臉書，下同）



記者王佩翊／編譯

美國紐約警方近日發布了一張通緝海報，沒想到上面的通緝照片，竟是該名女嫌對著鏡頭擺出性感姿勢的爆乳自拍照，渾圓雙乳更是呼之欲出，突兀的照片搭配通緝文字也讓民眾感到疑惑。

根據《紐約郵報》報導，警方指出，35歲女子露西（Lucie Lora）涉嫌指使她38歲的哥哥卡洛斯（Carlos Lora Diaz）在24日上午9時40分在皇后區的一間公寓內搶走前任伴侶的戒指。

警方指出，卡洛斯當時企圖扯下前女友的戒指，雖然沒有成功，但造成被害人拇指受傷，他事後更將人推倒在地，導致女方臀部疼痛。

犯案後兄妹倆雙雙逃逸，警方也為此發布通緝令，然而通緝海報上，警方卻選用一張露西的爆乳自拍照，而這張「犯案美照」也瞬間引爆網路話題。從照片中可以看到，露西在鏡頭前撥弄頭髮、微微嘟嘴，還穿著深V上衣大秀事業線，照片看起來根本不像通緝犯。

警方投入調查後，不到一周就循線鎖定兩兄妹的位置，並在30日上午8時將兩人逮捕歸案，同時指控他們犯下二級搶劫未遂罪。警方稱，露西過去沒有前科，但她的哥哥卡洛斯已有3次前科紀錄。

雖然已經將2名嫌犯逮捕到案，但警方究竟是從何處取得這張露西的火辣照片，依舊成謎。