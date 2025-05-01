5月報稅季　屏東警用短影片籲不要中詐騙流彈

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣政府警察局為提醒民眾注意防範詐騙集團利用簡訊或電話偽冒國稅局退稅或用假的網址連結誘騙盜刷信用卡詐騙，特別製拍「不要中詐騙流彈」防詐短影片，希藉由逗趣內容吸引民眾注意，避免被騙。

▲報稅季節，屏東警籲民眾勿被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方表示，每年報稅季到來(依財政部公告113年度綜合所得稅電子結算申報繳稅程式上線，申報期間為114年5月1日至6月30日)，詐騙集團會趁機假冒稅務機關的名義，用「亂槍打鳥」的方式，傳送大量的簡訊或電話通知可退稅的訊息或傳送短網址連結，誘騙民眾去操作ATM設定帳號或直接點擊網址連結，呼籲民眾務必要提高警覺，千萬不要中了詐騙流彈，以免個資被竊或遭詐騙，稅捐稽徵機關不會提供網址連結通知辦理繳稅或退稅，且政府機關網址首段以「gov.tw」結尾的才是政府網站(如:https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain)；gov前面不會冠上其他英文或數字，結尾也不會有.com；「gov.tw」出現在網址其他地方也都是偽冒的(如:https://xxx.yyy.zzz/gov.tw)，如接獲退稅的可疑訊息，可撥打國稅局免付費電話0800-000-321查詢確認。

警察局長戴台㨗表示，詐騙集團為利用每年報稅期間詐騙，會利用偽冒網頁及電子郵件社交工程等詐騙手段，並假藉辦理各種業務為由，誘使民眾上當受騙，造成個人資料外洩及財物損失，為避免各種「假退稅、真詐財」的不法行徑，若收到疑似以稅捐稽徵機關名義或來路不明的電子郵件、簡訊通知，切勿開啟連結及輸入個人資料，以降低電腦中毒及駭客入侵竊取個資的事件發生。

他籲請民眾要特別注意稅務防詐騙3步驟「①保持冷靜 ②小心查證 ③立即撥打165反詐騙專線」，另為響應內政部警政署「百斬計畫獎五萬」號召全民加入打詐英雄的行列，全民一起抓詐騙車手，徹底斷絕詐騙集團的金流鏈，也請國人多多關注「打詐儀錶板」(在網頁中直接搜尋打詐儀錶板)所傳送的資訊，並廣為推播分享，保護自己及親友不受詐騙誘害。