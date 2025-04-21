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完成最後心願！傑出市民洪瑋濃捐搜救犬專車　守護基隆救難英雄

▲洪瑋濃捐搜救犬專車 守護基隆救難英雄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑（後排左4）及消防局長游家懿（後排左1）與市民洪瑋濃捐贈代表家屬、民意代表、基隆市搜救犬隊同仁合影。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市長謝國樑代表基隆市政府受贈傑出市民洪瑋濃先生所捐贈的消防警備車，並改裝為全市首輛搜救犬運輸車，同時添購6套特種搜救服。謝市長於受贈儀式中表示，為全面提升基隆市在特種災害搶救方面的能力，今年市府已將七堵消防分隊升格為專責特搜勤務單位，並與基隆長庚醫院簽署支援協定，同時編列預算購置各式特種搜救裝備，積極籌備搜救犬隊的成立。

目前搜救犬隊所需犬舍已著手改建，而急需的犬隻運輸交通工具則因洪瑋濃先生的大愛捐贈得以即刻到位。洪先生雖已辭世，但其生前心繫基隆市的救災需求，特別將遺願落實為實際捐贈，捐贈車輛不僅配備獨立空調、露營頂帳與上下踏板，以滿足搜救犬出勤所需，更一併捐贈6套特種搜救服，供領犬員訓練及出勤使用，為未來執勤安全提供重要保障。

▲洪瑋濃捐搜救犬專車 守護基隆救難英雄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲捐贈儀式由謝國樑親自參加並致詞感謝市民洪瑋濃家屬。

捐贈儀式在多位貴賓見證下隆重舉行，包括社團法人台灣工作犬協會關心羚理事長、基隆台大良一動物醫院林良道院長等均親臨現場。洪先生的捐贈由賴俞蓉女士代表轉交，並說明洪先生一直秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，盼望為基隆市消防體系注入新的救災力量。

謝國樑指出，隨著地震等天然災害日益頻繁，應對多元複雜災害已成為當前重點任務。目前基隆市已派遣兩位領犬員前往高雄市搜救犬隊，培訓兩隻拉布拉多犬Clint與Candice，朝向瓦礫搜救犬方向發展。同時也參考台北市與新竹市的犬隊經驗，規劃將暖暖消防分隊改建為搜救犬隊專屬駐地，預計於今年11月正式成立基隆市搜救犬隊。

▲洪瑋濃捐搜救犬專車 守護基隆救難英雄。（圖／記者郭世賢翻攝）

活動當日，基隆市消防局兩位領犬員小隊長羅竹君及隊員温堤鈞，也攜帶正在培訓中的Clint與Candice北上出席儀式。儘管訓練時間尚短，兩犬已展現優異的服從性與搜索能力，未來成為正式搜救犬的潛力備受期待。

謝國樑最後特別感謝洪瑋濃先生的無私奉獻，也公開致謝工作犬協會關理事長與台大良一獸醫院林院長，對於搜救犬隊的預算、犬隻住宿環境、日常照護、出勤藥品及獸醫支援等方面的關注與協助。他強調，未來將持續與相關單位密切合作，致力於完善搜救犬隊的整體發展，不僅強化災害應變能力，也確保犬隻的身心健康，齊心守護基隆市民的安全。

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