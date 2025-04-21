南韓空軍再出包！飛行員按錯按鈕　KA-1演習誤丟油箱、機砲吊艙

▲南韓一架KA-1輕型攻擊機日前在演習中誤丟油箱和機砲吊艙。圖為南韓KA-1、KF-16與美軍AC-130聯合空演。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

南韓證實，空軍一架KA-1輕型攻擊機18日晚間在平昌上空夜間演習時，因飛行員誤觸緊急投放按鈕，導致2套機砲吊艙與2具副油箱意外脫落。雖然這起事故並未造成人員或財務損失，但軍方暫時已停飛所有非必要飛行任務。

據韓聯社報導，當地18日晚間8時22分，這架隸屬於南韓空軍第8戰鬥飛行團的KA-1輕型攻擊機在首爾以東約125公里的平昌山區進行夜間模擬射擊訓練，豈料2套機砲吊艙與2具副油箱卻在訓練中意外脫落。

軍方隨後展開調查，證實這起事故是因為「後排飛行員操作疏忽」，在嘗試調整加熱器時誤觸緊急投放按鈕所致。據了解，機砲吊艙內裝有機砲和500發彈藥；由於機砲吊艙與油箱墜落的地點是山區，因此沒有造成人員傷亡。目前，軍方已在山地尋獲機砲吊艙及部分彈藥，油箱及少數彈藥仍在尋找中。

南韓空軍對於因人為疏忽引發的意外向國民公開致歉，承諾將採取可行措施以防範類似事件再度發生。這起意外是南韓空軍繼上個月有KF-16戰機誤投炸彈至民宅後，時隔一個多月再度發生飛安事故。為了避免事故重演，南韓空軍決定暫停非必要飛行任務，直到22日上午為止。