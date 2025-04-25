中元祭人潮伸狼爪！色男摸女大腿6秒　正義女目擊全都錄下場慘了

▲中元祭人潮伸狼爪！色男摸女6秒遭錄影鐵證，法官重判1年。（圖／資料照與本案無關／記者徐文彬攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於2024年8月17日晚間，在仁愛區忠一路與孝二路口的海洋廣場舉辦「甲辰年雞籠中元祭」慶典活動，現場人潮擁擠之際，1名賴姓男子趁現場人潮擁擠之際，以右手來回撫摸女子大腿約6秒鐘，案經目擊者即時通報現場員警，警方當場持攝影機蒐證，最終法官依性騷擾防治法判處賴男有期徒刑1年。

判決書指出，案發當晚約19時45分許，賴男趁女子專注觀賞活動、不及防備時，以右手撫摸其左側大腿部約6秒鐘。過程中，被另1名女子目睹此情形後，立即通知在場警方處理，員警隨即以攝影機進行錄影蒐證，並經由基隆警第一分局移送地檢署偵查起訴。

被害女子向法官證稱，當下明顯感受到賴男「刻意觸摸」，感到非常不適；而目擊證人也表示，她清楚看到1位年輕女子遭到男子以手撫摸，時間約在5至8秒之間。

法官檢視警方所蒐錄的影像畫面後發現，賴男行為明確，畫面中可見其右手緊貼被害女子大腿左側，停留約6秒。儘管賴男否認犯行，法官認定其供詞為卸責之詞。

法官審理認為，賴男不尊重他人身體自主權，趁活動人潮眾多之際，以手觸摸被害人之大腿部位，造成其身心不適。考量賴男先前已有類似性騷擾前科，故判處有期徒刑1年。

法官強調，依據《性騷擾防治法》第25條規定，意圖性騷擾他人，趁對方不及抗拒時進行親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私部位者，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金。

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