　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

平安遶境有撇步！基隆消防局推「5要5不」煙火安全指南

▲基隆消防局推「五要五不」煙火安全指南。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲慶典安全不馬虎！基隆消防局加強宮廟煙火宣導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著近期各大宮廟陸續辦理年度敬神遶境活動，為防範因施放爆竹煙火引發火災或其他意外事故，基隆市消防局各分隊加強各項防火宣導工作。由各消防分隊前往轄內慶安宮、慶濟宮、定國宮、聖安宮等基隆市各大宮廟，加強爆竹煙火安全宣導與現場指導工作。

為確保施放煙火的安全與環境友善，基隆市消防局呼籲落實「五要」與「五不」安全原則。在爆竹煙火施放之前要準備好「五要」原則，「要重安全環保少施放」、「要有合格標示再施放」、「要依使用說明來施放」、「要選適當地點才施放」、「要有大人陪兒童施放」。

▲基隆消防局推「五要五不」煙火安全指南。（圖／記者郭世賢翻攝）

施放煙火的過程中，也要遵守施放時的「五不」原則，「不可朝人、車、建築物、易燃物丟擲或發射」、「不可串接、堆疊或同時大量燃放」、「不可將頭靠近煙火出口處點火或觀望」、「不可讓兒童施放飛行類、升空類及摔炮類產品」、「不可遺留垃圾，造成環境污染」。在慶典期間，請遵守安全守則，共同守護廟會期間的平安。

此外，消防局提醒，如果兒童施放一般爆竹煙火，應由父母、監護人或其他實際照顧兒童之人陪同。違反者，將依《爆竹煙火管理條例》第30條處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。在每日晚上10時到翌日上午8時的期間，禁止施放爆竹煙火，違反者將依《爆竹煙火管理條例》第29條處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲基隆消防局推「五要五不」煙火安全指南。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局推「五要五不」煙火安全指南。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局推「五要五不」煙火安全指南。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►牠是被槍殺！糙齒海豚桃園擱淺亡　解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

►違停被檢舉！殯葬業者出狠招　擺靈獅LED跑馬燈嗆：吃飽太閒

►酒後失控全都錄！新北男當街飆國罵暴打女友還推警　傷害罪送辦

►金山街頭濺血！借車不成拿石塊猛砸頭　還嗆：見一次打一次

►基隆廟口「餓肚搶匪」遭熱血男飛奔壓制　輪椅女感動：幸好有他

►半個月2路人被撞！網怒：行人地獄再現　「斑馬線也不安全」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電首次點名　「5大客戶」在美量產
快訊／食品工廠大火！　黑煙狂竄
潑水節狂歡！27歲泰女「下體滑出嬰兒」　棄嬰繼續嗨
美到像明星！　福井「首位女警察本部長」照片驚豔網
廖峻病床照遭轉傳！　兒喊話：沒經過家人同意
魏哲家談台積電千億美元投資　未來三成2奈米以下製程在美生產

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

平安遶境有撇步！基隆消防局推「5要5不」煙火安全指南

東海岸夏日活動曝光！推跑前訓練營、雙層觀光巴士體驗

菸齡20年戒成功！清潔隊員口腔長白斑決心戒菸　開心分享經驗

台中知名婚宴會館6月底將熄燈！「這件事」不合格　最高罰30萬

「鼓山大講堂」登場！跨部跨校登台超有料　學生熱血分享

台塩生技攜手DK 呼吸空氣鞋　「膠」寵媽咪健康美力同行

賴男欠繳稅罰530筆15萬8千元　台南分署查封3筆持分土地後繳清

「秋楓沐學」美學教師發展空間啟用　台南進學國小正宗館華麗轉身

陳亭妃會勘台南龍眼、荔枝災損　籲各區公所主動協助通報

一代大師陳玉峰藝師遺作　台南陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪嶄新登場

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

平安遶境有撇步！基隆消防局推「5要5不」煙火安全指南

東海岸夏日活動曝光！推跑前訓練營、雙層觀光巴士體驗

菸齡20年戒成功！清潔隊員口腔長白斑決心戒菸　開心分享經驗

台中知名婚宴會館6月底將熄燈！「這件事」不合格　最高罰30萬

「鼓山大講堂」登場！跨部跨校登台超有料　學生熱血分享

台塩生技攜手DK 呼吸空氣鞋　「膠」寵媽咪健康美力同行

賴男欠繳稅罰530筆15萬8千元　台南分署查封3筆持分土地後繳清

「秋楓沐學」美學教師發展空間啟用　台南進學國小正宗館華麗轉身

陳亭妃會勘台南龍眼、荔枝災損　籲各區公所主動協助通報

一代大師陳玉峰藝師遺作　台南陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪嶄新登場

台南「傳奇透天」38坪開1.88億賣　在地疑：多打1個0？

歐德集團攜手德國、義大利木工機械雙強　打造國際物流中心智慧生產線

泡麵「2顏色」調味粉超毒！醫揭恐怖真相：脫水蔬菜也別吃

湯普森揮別「勇士告別戰0分」陰霾　「把籃框蓋子打開」如釋重負

「攝護腺癌」無聲無息！醫示警「2現象」：已轉移不自知

婆婆過戶房子！裝潢驚見牆內藏「金喜」　全網羨：好福氣

全家推「烤玉米」銅板價30元 ！全台2700店開賣　限時組合優惠

李珠珢人氣崩跌、掀退粉潮？他曝「接機一幕」粉絲全笑了

國巨防搶親加價購！　芝浦電子每股收購價升至5400日圓

思細極恐！媽媽廚房煮飯竟遭賊入侵偷走皮爽　網驚：遇見怎麼辦

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

地方熱門新聞

農曆3月19日北港迓媽祖登場！　炸轎、犁炮、真人藝閣超吸睛

成大校園驚傳實驗室氫氣洩漏　消防緊急出動馳援

過嶺人口增　謝美英關切設置賣(商)場進度

台東阿公騎代步車逆向撞休旅車　虛驚一場

產業新尖兵計畫提升技能　27歲女變身工程師

台中知名婚宴會館月底熄燈「1事」不符規定　慘挨罰6到30萬

雲林最老歷史建物之一　元長瓦磘庄集會所修復！展現時代紋理

收費停車格繳費改行動支付　桃園市府多收千萬

台南漁光島海灘佈滿青苔形成自然美麗景觀

銘傳國中勇奪JHBL男女籃雙冠　台新力挺邀觀戰職業賽

《馬祖‧藍眼淚》個展　即起中原大學展出

明華園《蓬萊大仙》　4/20觀音永興宮演出

2030年前停運！　麥寮電廠燃煤退場進程曝光

桃園榮家歌唱賽　失智長者唱歌「不忘詞」

更多熱門

相關新聞

服務升級！高雄秒發交通違規簡訊

服務升級！高雄秒發交通違規簡訊

便民措施再升級！高雄市政府警察局過去開放民眾上網登錄「交通違規簡訊服務系統」，但僅侷限5天內同一路段2次以上交通違規遭舉發案件，14日起，只要經確定舉發案件，就將發送簡訊通知，讓車主能在最短時間內知道，除能提醒改正，也可避免重複吞罰單。

銘傳國中勇奪JHBL男女籃雙冠　台新力挺邀觀戰職業賽

銘傳國中勇奪JHBL男女籃雙冠　台新力挺邀觀戰職業賽

違停被檢舉！殯葬業者擺靈獅跑馬燈嗆聲

違停被檢舉！殯葬業者擺靈獅跑馬燈嗆聲

基隆強化區公所防災能量　推動「自助共助公助」

基隆強化區公所防災能量　推動「自助共助公助」

基隆x日本八代市深化交流　強化觀光、教育、物流合作

基隆x日本八代市深化交流　強化觀光、教育、物流合作

關鍵字：

消防宣導宮廟活動爆竹煙火基隆市安全措施

讀者迴響

熱門新聞

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！

創意私房「最變態陳老師」正臉曝！

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」出席曾志偉壽宴

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

批賴瘋狂獨裁　朱：所有黨公職今晚北檢見

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體

韓千萬YTR「趁酒醉性侵」被判刑！

快訊／手術後首度出庭！柯文哲剃光頭現身　快步進入法院內

台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面