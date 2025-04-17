平安遶境有撇步！基隆消防局推「5要5不」煙火安全指南

▲慶典安全不馬虎！基隆消防局加強宮廟煙火宣導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著近期各大宮廟陸續辦理年度敬神遶境活動，為防範因施放爆竹煙火引發火災或其他意外事故，基隆市消防局各分隊加強各項防火宣導工作。由各消防分隊前往轄內慶安宮、慶濟宮、定國宮、聖安宮等基隆市各大宮廟，加強爆竹煙火安全宣導與現場指導工作。

為確保施放煙火的安全與環境友善，基隆市消防局呼籲落實「五要」與「五不」安全原則。在爆竹煙火施放之前要準備好「五要」原則，「要重安全環保少施放」、「要有合格標示再施放」、「要依使用說明來施放」、「要選適當地點才施放」、「要有大人陪兒童施放」。

施放煙火的過程中，也要遵守施放時的「五不」原則，「不可朝人、車、建築物、易燃物丟擲或發射」、「不可串接、堆疊或同時大量燃放」、「不可將頭靠近煙火出口處點火或觀望」、「不可讓兒童施放飛行類、升空類及摔炮類產品」、「不可遺留垃圾，造成環境污染」。在慶典期間，請遵守安全守則，共同守護廟會期間的平安。

此外，消防局提醒，如果兒童施放一般爆竹煙火，應由父母、監護人或其他實際照顧兒童之人陪同。違反者，將依《爆竹煙火管理條例》第30條處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。在每日晚上10時到翌日上午8時的期間，禁止施放爆竹煙火，違反者將依《爆竹煙火管理條例》第29條處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。